Как не допустить, чтобы простуда переросла в хронический насморк

Очень легко бывает упустить момент, когда вызванное вирусом или аллергеном воспаление носа начинает затягиваться и перерастает в так называемый хронический насморк. Это будет уже не та ситуация, когда можно применить популярную поговорку - лечи, или не лечи, насморк сам пройдет за семь дней, поскольку хронический насморк требует специфического лечения.
Как вовремя распознать хронический насморк и избежать проблем, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лига Цируле.
Когда воздух на улице - холодный и сухой, организм сам заботится, чтобы в носовых ходах образовывалось большое количество носовой слизи, помогающей согревать и увлажнять вдыхаемый воздух. Это совершенно нормальная физиологическая защитная реакция, и именно поэтому иногда, когда выходишь из теплого помещения на холод, из носа вскоре начинает течь.
Если кого-то беспокоит эта реакция, сертифицированный фармацевт Лига Цируле дает два совета, как ее избежать.
Самое быстрое решение - выходя на улицу нос и рот можно прикрыть шарфом, тогда воздух в дыхательные пути будет попадать уже немного согретым, и из носа не будет так сильно течь.
Второй вариант – приобрести увлажнитель воздуха для жилого помещения. Он позаботиться, чтобы в среде, в которой человек ежедневно находится продолжительно, была достаточная влажность, тогда слизистая носа не пересыхает, а постоянно увлажнена. Не позволив сухому воздуху в помещении высушивать слизистую оболочку носа, даже при выходе на холод организм не нужно будет увеличивать выработку носовой слизи, и из носа не будет течь.
Реакция после длительного ношения маски для лица
Пока требование носить маски для лица в общественных местах по-прежнему действует, более чувствительные люди иногда жалуются на раздражение в носу - такую реакцию может вызывать какой-либо материал из состава маски. Маски могут вызвать не только насморк. Люди с кожными проявлениями аллергии, могут наблюдать покраснения или высыпания вокруг рта. Однако ни в одном из двух этих упомянутых случаев, никогда при выходе на холодный воздух из носа начинает течь, никогда насморк появляется последствием длительного ношения маски, специфическое лечение не требуется, подчеркивает фармацевт.
"Если выделения из носа на холоде сильно осложняют жизнь, в аптеке доступны различные назальные аэрозоли, которыми можно воспользоваться. В свою очередь, если есть подозрения, что насморк как аллергическая реакция возникает вследствие ежедневного ношения маски, рекомендую заменить ее на маску другого производителя с другим составом и понаблюдать за своим самочувствием. Возможно, ситуация улучшится", - рекомендует Цируле.
Для хронического насморка есть множество причин
Совсем другая ситуация, если насморк и затрудненное дыхание стали ежедневными спутниками. Причины хронического насморка могут быть совершенно разными, включая различные анатомические изменения или дефекты во внутренних структурах носа, а также полипы в носу. Также существует риск того, что аллергический насморк может перерасти в хронический процесс. Следует помнить, что прием отдельных лекарственных препаратов, загрязнение воздуха и гормональные изменения в организме (во время беременности) также могут спровоцировать хронический насморк.
"Еще бывает, когда у маленьких детей, в течение долгого времени сражающихся с заложенным носом, врач при осмотре находит истинную причину проблемы - инородное тело, мелкую игрушку, которую ребенок затолкнул во время игры глубоко в носовой проход. Оказывается, что это и являлось причиной продолжительного, хронического насморка. Поэтому, если прошло более двух недель, а насморк не проходит, симптомы не уменьшаются, а наоборот - становятся еще более выраженными, определенно нужно обратиться к врачу", - рекомендует фармацевт, подчеркивая, что тактика лечения хронического насморка будет определяться индивидуально, руководствуясь тем, что послужило причиной проблемы.
Для вызванного вирусами острого насморка типично:
- проходит в течение 7–14 дней;
- к выделениям из носа обычно присоединяются как минимум еще один или несколько из следующих симптомов: боль в горле, кашель, температура, общая слабость организма;
- выделения из носа меняют цвет и структуру. В самом начале насморка выделения прозрачные, жидкие, но ближе к выздоровлению становятся более густыми, содержат больше слизи, желтеют.
Для хронического насморка характерно:
- продолжается более 2–3 недель;
- постоянно заложенный нос, затрудненное дыхание через нос. По ночам преимущественное дыхание через рот;
- ощущение сухости в носу и/или насморк, головная боль, давящее чувство в любой части лица, также возможны изменения обоняния, кашель;
- нос постоянно заложен (одна или обе ноздри).
Фармацевт рекомендует:
Промыть нос!
Если насморк проявляется только в виде выделений из носа, чаще всего достаточно промыть нос морской водой или использовать какой-либо противоаллергический препарат (как в таблетках, так и в комбинации горячих напитков и таблеток). Для промывания носа в аптеке можно приобрести морскую воду двух видов: изотонический раствор (концентрация 0,9%) предназначен именно для промывания носовых пазух, и гипертонический раствор (концентрация выше 0,9%), предназначенный как для промывания носа и способствующий уменьшению отека в носовых пазухах, чтобы густая слизь могла лучше выделяться
Уменьшить отек – облегчить дыхание!
Препараты, содержащие ксилометазолин или оксиметазолин (например: Септаназал, Ксимелин, Отривин, Олинт и др.), предусмотрены только для уменьшения отека носа и не лечат аллергический насморк. Эти аэрозоли нельзя применять в профилактических целях, и определенно нельзя применять дольше 5–7 дней, чтобы они не вызывали повреждения слизистой оболочки носа.
Когда требуются антибиотики?
Если речь идет о сезонных простудах, насморк обычно является самокупирующимся процессом и проходит в течение 7–10 дней. Однако если насморк продолжается, к нему добавляются головная боль, возникает давящее чувство в области лица, выделения из носа становятся зелеными, нарушается дыхание через нос, теряется вкус и обоняние, – все эти признаки нельзя игнорировать. Они могут указывать о начале бактериальной инфекции, для лечения которой необходимы антибиотики, поэтому следует обратиться к врачу за советом. От затянувшегося "простого" насморка до вызванных им осложнений в виде воспаления носовых пазух и среднего уха - путь не долог.