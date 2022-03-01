Как не допустить, чтобы простуда переросла в хронический насморк

Реакция после длительного ношения маски для лица

Пока требование носить маски для лица в общественных местах по-прежнему действует, более чувствительные люди иногда жалуются на раздражение в носу - такую реакцию может вызывать какой-либо материал из состава маски. Маски могут вызвать не только насморк. Люди с кожными проявлениями аллергии, могут наблюдать покраснения или высыпания вокруг рта. Однако ни в одном из двух этих упомянутых случаев, никогда при выходе на холодный воздух из носа начинает течь, никогда насморк появляется последствием длительного ношения маски, специфическое лечение не требуется, подчеркивает фармацевт.

Sejas maska. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

"Если выделения из носа на холоде сильно осложняют жизнь, в аптеке доступны различные назальные аэрозоли, которыми можно воспользоваться. В свою очередь, если есть подозрения, что насморк как аллергическая реакция возникает вследствие ежедневного ношения маски, рекомендую заменить ее на маску другого производителя с другим составом и понаблюдать за своим самочувствием. Возможно, ситуация улучшится", - рекомендует Цируле.

Для хронического насморка есть множество причин

Совсем другая ситуация, если насморк и затрудненное дыхание стали ежедневными спутниками. Причины хронического насморка могут быть совершенно разными, включая различные анатомические изменения или дефекты во внутренних структурах носа, а также полипы в носу. Также существует риск того, что аллергический насморк может перерасти в хронический процесс. Следует помнить, что прием отдельных лекарственных препаратов, загрязнение воздуха и гормональные изменения в организме (во время беременности) также могут спровоцировать хронический насморк.

"Еще бывает, когда у маленьких детей, в течение долгого времени сражающихся с заложенным носом, врач при осмотре находит истинную причину проблемы - инородное тело, мелкую игрушку, которую ребенок затолкнул во время игры глубоко в носовой проход. Оказывается, что это и являлось причиной продолжительного, хронического насморка. Поэтому, если прошло более двух недель, а насморк не проходит, симптомы не уменьшаются, а наоборот - становятся еще более выраженными, определенно нужно обратиться к врачу", - рекомендует фармацевт, подчеркивая, что тактика лечения хронического насморка будет определяться индивидуально, руководствуясь тем, что послужило причиной проблемы.

Для вызванного вирусами острого насморка типично:

- проходит в течение 7–14 дней;

- к выделениям из носа обычно присоединяются как минимум еще один или несколько из следующих симптомов: боль в горле, кашель, температура, общая слабость организма;

- выделения из носа меняют цвет и структуру. В самом начале насморка выделения прозрачные, жидкие, но ближе к выздоровлению становятся более густыми, содержат больше слизи, желтеют.

Для хронического насморка характерно:

- продолжается более 2–3 недель;

- постоянно заложенный нос, затрудненное дыхание через нос. По ночам преимущественное дыхание через рот;

- ощущение сухости в носу и/или насморк, головная боль, давящее чувство в любой части лица, также возможны изменения обоняния, кашель;