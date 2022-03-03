Штромбергс высказался о том, с кем на самом деле стоит воевать русским

Напомним, ровно неделю назад Россия начала вторжение в Украину, которое осудил весь цивилизованный мир. Война продолжается седьмой день подряд.

"Русские - хорошие люди. Пришло время постоять за себя, пришло время для новой власти, настало время перемен. Единственная война, которую русские должны выиграть сейчас, это война против их правительства. Я вместе с Украиной", - написал Штромбергс в сториз своего Instagram.