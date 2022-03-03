Штромбергс высказался о том, с кем на самом деле стоит воевать русским

Напомним, ровно неделю назад Россия начала вторжение в Украину, которое осудил весь цивилизованный мир. Война продолжается седьмой день подряд.
Своё мнение о сложившейся ситуации высказал двукратный олимпийский чемпион в дисциплине BMX (2008, 2012) Марис Штромбергс.
"Русские - хорошие люди. Пришло время постоять за себя, пришло время для новой власти, настало время перемен. Единственная война, которую русские должны выиграть сейчас, это война против их правительства. Я вместе с Украиной", - написал Штромбергс в сториз своего Instagram.
Из-за российской агрессии в Украине и нестабильного курса рубля иностранные спортсмены стали массово покидать Россию.
Сейчас в московском хоккейном клубе ЦСКА работает латвийский специалист Сергей Наумов, который тренирует вратарей. По имеющейся информации, он продолжает работу в клубе.