"Не пускайте своих мужчин к нам, здесь они - мясо". Жена Усика обратилась к россиянкам

Супруга чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александра Усика сначала обратилась к своим землякам в Крыму, которых призывала не пускать своих мужей и детей воевать в Украину. Затем Екатерина Хмелевская обратилась к россиянам, отметив, что Владимир Путин уже проиграл войну, напав на Украину.

"Я обращаюсь ко всей России, в Крым уже бесполезно общаться. Девочки, мамы, женщины, бабушки, не пускайте пожалуйста своих мужчин, прячьте их куда-то. Потому что здесь они просто пушечное мясо. Просто мясо!

Нас уничтожают, вас уничтожают. Просто жесть, я не знаю, когда это закончиться. Сколько ему ещё нужно трупов и всего, чтобы просто… Он уже проиграл, всё! Когда он успокоится. Успокойте его, я вас прошу. Хотя бы для начала не выпускайте своих мужчин из дома, спрячьте их куда-то!

Ребята, у нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат. Россия их не хочет принимать, в Беларуси их тоже отказываются принимать, потому что поезда приезжают в Беларусь и оставляют там трупы русских солдат.

Россия говорит, что нет российских смертей, они минимальны. Ребят, ваших солдат гибнет столько, что просто жесть! Не просто солдат, это обычные люди. Это реально обычные люди, которые просто гибнут. Спасайте своих детей! Я ещё раз вас прошу", - сказала Екатерина в сториз своего Instagram.

Накануне Екатерина не смогла сдержать выражений, обращаясь к крымчанам. Супруга Александра Усика родилась в Симферополе, но после оккупации в 2014 году переехала вместе с мужем и детьми в Киев.

"Мы не спим уже неделю. Караулим наш дом, чтобы его не снесли к хренам собачьим, русские наши "братья", которые очень сильно о нас "заботятся" и нам "помогают". Ещё раз хочу "поблагодарить" Крым, за то что вы нас нихрена не поддерживаете. Я очень надеюсь, что нас до завтра не снесут, и наша украинская кровь, не будет на ваших, бл*дь, руках", - сказала Хмелевская.