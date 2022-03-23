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Мстислав Чернов, журналист
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Илзе Винькеле высказалась о внезапной смерти своего друга Роберта Килиса

Роберт Килис и Илзе Винькеле ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Утром в субботу, 19 марта, стало известно, что бывший министр образования и науки Роберт Килис скончался. Экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле, с которой у Килиса в последние годы были романтические отношения, прокомментировала его уход из жизни. 

"Я единственный человек, который может сказать, что произошло, но... не могу и не хочу. Поэтому в этот раз вопрос "почему" останется без ответа", - сдерживая слезы, изданию Privātā Dzīve сказала Винькеле. 

Она опровергла слухи о том, что внезапная смерть Килиса связана с Covid-19, но добавила: 

"Это современный недуг, но не ковид...".

Килис, который в 2019 году пережил тяжелое падение и перенес две серьезные операции, говорил, что тогда его самой большой поддержкой была Илзе Винькеле. Об их отношениях начали говорить еще с 2013 года, пара это не отрицала, но и не комментировала подробнее.

В сентябре прошлого года Килис рассказал, что они с Винькеле больше не пара.

Роберт Килис был дважды женат, у него трое детей. В свою очередь, у Винькеле за спиной один развод, и этим летом она была замечена в компании кардиолога Карлиса Трушинскиса.

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