Илзе Винькеле высказалась о внезапной смерти своего друга Роберта Килиса

"Я единственный человек, который может сказать, что произошло, но... не могу и не хочу. Поэтому в этот раз вопрос "почему" останется без ответа", - сдерживая слезы, изданию Privātā Dzīve сказала Винькеле.

Она опровергла слухи о том, что внезапная смерть Килиса связана с Covid-19, но добавила:

"Это современный недуг, но не ковид...".

Килис, который в 2019 году пережил тяжелое падение и перенес две серьезные операции, говорил, что тогда его самой большой поддержкой была Илзе Винькеле. Об их отношениях начали говорить еще с 2013 года, пара это не отрицала, но и не комментировала подробнее.

В сентябре прошлого года Килис рассказал, что они с Винькеле больше не пара.

Роберт Килис был дважды женат, у него трое детей. В свою очередь, у Винькеле за спиной один развод, и этим летом она была замечена в компании кардиолога Карлиса Трушинскиса.