Сб, 19.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Скончался бывший министр образования Роберт Килис

Бывший министр образования Роберт Килис ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Утром в субботу, 19 марта, стало известно, что бывший министр образования и науки Роберт Килис скончался, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам бывшего министра образования и науки Роберта Килиса в связи с его кончиной. Латвия потеряла эрудированного и выдающегося ученого, который часто опережал свое время. Покойся с миром, Роберт!", - написал Ринкевич.

Роберт Килис был министром образования и науки Латвии с 25 октября 2011 года по 30 апреля 2013 года.

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