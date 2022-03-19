Скончался бывший министр образования Роберт Килис
Утром в субботу, 19 марта, стало известно, что бывший министр образования и науки Роберт Килис скончался, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter.
Утром в субботу, 19 марта, стало известно, что бывший министр образования и науки Роберт Килис скончался, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам бывшего министра образования и науки Роберта Килиса в связи с его кончиной. Латвия потеряла эрудированного и выдающегося ученого, который часто опережал свое время. Покойся с миром, Роберт!", - написал Ринкевич.
Izsaku vidziļāko līdzjūtību bijušā izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa tuviniekiem, draugiem un kolēģiem, viņam mūžībā aizejot. Latvija ir zaudējusi erudītu un izcilu zinātnieku, kurš bieži gāja pa priekšu savam laikam. Lai tur viegli, Robert!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 19, 2022
Роберт Килис был министром образования и науки Латвии с 25 октября 2011 года по 30 апреля 2013 года.
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