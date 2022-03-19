Скончался бывший министр образования Роберт Килис

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам бывшего министра образования и науки Роберта Килиса в связи с его кончиной. Латвия потеряла эрудированного и выдающегося ученого, который часто опережал свое время. Покойся с миром, Роберт!", - написал Ринкевич.