Жуткое падение американки и 13-е место Васильева. Как прошёл чемпионат мира по фигурному катанию без россиян

В соревнованиях спортивных пар победу одержали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. По итогам двух программ они получили от судей 221,09 балла. Лидировавшие практически до последнего японские фигуристы Рику Миура/Рюити Кихара стали вторыми (199,55). Замкнула тройку лучших канадская пара Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (197,32).

Для США эта победа стала первой за 43 года. В последний раз американская пара выигрывала золото на чемпионате мира в 1979 году.

Отметим, что американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук после короткой программы занимали второе место, но во время произвольного проката Кейн-Гриббл неудачно приземлилась и болезненно упала. Она долго не могла подняться, держалась за голову, а со льда фигуристку увезли на носилках.

В соревнованиях дуэтов в танцах на льду победу с новым мировым рекордом одержали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей по сумме двух программ 229,82 балла. Французский дуэт побил своё же достижение, установленное на Олимпийских играх - 2022 в Пекине, когда они получили 226,98 балла. Второе место с результатом 222,39 балла заняла американская пара Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, а бронза досталась другому дуэту из США - Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу (216,83).

Японская фигуристка Каори Сакамото впервые в карьере стала чемпионкой мира в женском одиночном катании. 21-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 236,09 балла.

Серебро завоевала 22-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс (217,70). Это её высшее достижение в карьере. К тому же Луна стала первой фигуристкой в истории Бельгии, которой удалось завоевать медаль на чемпионате мира. Бронзовую награду выиграла 16-летняя американка Алиса Лью (211,19).

Японец Сёма Уно впервые стал чемпионом мира по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ он получил 312,48 балла. Серебряную медаль завоевал ещё один японец - Юма Кагияма (297,60), бронза досталась американцу Винсенту Чжоу (277,38).

Латвийский фигурист Денис Васильев по сумме двух программ набрал 243,00 балла и занял итоговое 13-е место.

Отметим, что турнир в Монпелье из-за травм пропустили олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира американец Натан Чен и двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.

Напомним, что российские и белорусские фигуристы были отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации в Украине.