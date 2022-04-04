Ига Свёнтек - новая первая ракетка мира
20-летняя Ига Свёнтек стала первой в истории польской теннисисткой, которая возглавила рейтинг WTA.
20-летняя Ига Свёнтек стала первой в истории польской теннисисткой, которая возглавила рейтинг WTA.
Чтобы возглавить рейтинг, Свёнтек было достаточно выйти в третий круг турнира в Майами. Она не только выполнила задачу, но и стала победительницей турнира, обыграв в финале японку Наоми Осаку - 6:4, 6:0.
Этот титул стал для Свёнтек шестым в карьере и третьим подряд на турнирах WTA. Ранее она стала лучшей на турнирах категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Дохе. Победная серия польской теннисистки продолжается уже 17 матчей подряд. В последних 10 матчах она не проиграла ни одного сета.
"Я очень довольна и горжусь собой. Мне кажется, нужно отпраздновать, потому что не знаю, как долго продлится эта победная серия. Чувствую себя привилегированной из-за того, что могу находиться среди топ-игроков, о таком я даже не могла мечтать ещё пару лет назад", - приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.
Титула первой ракетки мира могло бы и не быть, если бы не сенсационное заявление австралийки Эшли Барти о завершении карьеры. Она занимала первую строчку мирового рейтинга на протяжении 114 недель. Это самый долгий период лидерства со времён господства Серены Уильямс в 2013-2016 годах.
Новую первую ракетку мира уже поздравила её предшественница:
"Трудно выбрать более подходящую кандидатуру на роль первой ракетки. Свежесть и бесстрашная энергия, которые она привнесла на корт, невероятны. Надеюсь, она сможет выдержать это испытание, по-прежнему оставаясь собой", - приводит слова Барти WTA Insider.
Благодаря победам на трёх турнирах подряд полька имеет хорошее преимущество в рейтинге WTA и, скорее всего, в ближайшее время сместить её с первой строчки будет довольно сложно. Сейчас Свёнтек играет намного лучше остальных теннисисток. Это при том, что её любимый грунтовый отрезок даже не начался.
Великолепные результаты Иги Свёнтек в этом сезоне также привели к отличным финансовым результатам. Полька в этом году на корте уже заработала больше 3,5 миллионов долларов. Забавно, что это больше 40% от суммы, которую она заработала с начала своей профессиональной карьеры.
Рейтинг WTA (4 апреля):
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