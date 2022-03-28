Владимир Кличко высказался о решении Усика покинуть Украину

Напомним, первый поединок Усика и Джошуа состоялся в сентябре 2021 года. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

В феврале в связи с событиями в Украине Усик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. На прошлой неделе Усик получил разрешение от министра спорта Украины покинуть страну.

"Здесь есть плюсы и минусы. Для Александра это было непростое решение. Однако тот факт, что будет поднят наш флаг, и исполнен гимн нашей страны, можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны", - приводит слова Владимира Кличко The Telegraph.

Менеджер украинца Ярослав Лордкипанидзе в беседе с AFP рассказал, что Усик уже покинул страну и вскоре начнёт подготовку к бою. Где именно будет проходить подготовка - менеджер не уточнил.

Ранее Усик в своём Instagram объяснил, почему уехал из Украины. "Таким образом я больше и лучше помогу своей стране. Очень большое количество моих друзей и близких, позвонили мне и поддержали меня в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Всё будет Слава Богу. И всё будет Украина. Всем добра", - сказал Усик в соцсети.

35-летний Усик за время своей карьеры одержал 19 побед (13 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. 32-летний Джошуа победил 24 раза при двух поражениях. Их второй поединок может состояться уже в июне.