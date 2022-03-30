Евгения Медведева снялась в эротической фотосессии
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала героиней нового номера журнала Maxim.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала героиней нового номера журнала Maxim.
22-летняя Медведева стала героиней юбилейного номера журнала, который поступит в продажу 1 апреля. Выпуск посвящён 20-летнему юбилею издания в России. Спортсменка попала на обложку Maxim с заголовком "Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель".
"Женя Медведева - двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по её абонементу", - говорится в анонсе на сайте Maxim.
Обложку апрельского номера издания украсил снимок Медведевой в бикини, а на страницах, судя по всему, читатели увидят и более откровенные фото. Сама Медведева призналась, что идея поучаствовать в этом проекте появилась у неё ещё в конце 2021-го.
Это уже не первый раз, когда российские фигуристки появляются на обложке глянцевого журнала в полуобнажённом виде. Так, например, год назад героиней выпуска журнала Maxim стала Елизавета Туктамышева.
Евгения Медведева - двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона-2019/20.
Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, а в конце 2021-го официально объявила о завершении карьеры. В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу "Ледниковый период".
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