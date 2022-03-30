Евгения Медведева снялась в эротической фотосессии

22-летняя Медведева стала героиней юбилейного номера журнала, который поступит в продажу 1 апреля. Выпуск посвящён 20-летнему юбилею издания в России. Спортсменка попала на обложку Maxim с заголовком "Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель".

"Женя Медведева - двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по её абонементу", - говорится в анонсе на сайте Maxim.

Обложку апрельского номера издания украсил снимок Медведевой в бикини, а на страницах, судя по всему, читатели увидят и более откровенные фото. Сама Медведева призналась, что идея поучаствовать в этом проекте появилась у неё ещё в конце 2021-го.

Это уже не первый раз, когда российские фигуристки появляются на обложке глянцевого журнала в полуобнажённом виде. Так, например, год назад героиней выпуска журнала Maxim стала Елизавета Туктамышева.

Евгения Медведева - двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона-2019/20.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, а в конце 2021-го официально объявила о завершении карьеры. В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу "Ледниковый период".