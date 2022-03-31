Снятие ограничений в торговле с 1 апреля: комментарий Lidl

Поскольку с 1 апреля отменяются ограничения на количество покупателей на квадратный метр площади, в магазинах Lidl в Латвии больше не будут регулировать поток покупателей при помощи тележек для покупок. Отныне они будут в свободном доступе: чтобы разблокировать тележку, нужны монеты номиналом 50 центов, 1 евро или 2 евро. Если у покупателя нет монет, в кассе можно взять пластиковые жетоны.

"Ожидаем, что отмена ограничений будет способствовать более удобным покупкам: уменьшатся очереди и с ассортиментом, предлагаемым в наших магазинах, смогут ознакомиться и те латвийцы, которые до этого воздерживались от визита в Lidl, поскольку не хотели стоять в очереди на улице", - говорит Дана Хасана, руководитель Департамента корпоративной коммуникации Lidl Latvija.

Представитель Lidl подчеркивает, что в кассовых зонах магазинов будут сохранены защитные барьеры из оргстекла, а на входе, по-прежнему, будут находиться пункты дезинфекции: чтобы люди могли продезинфицировать свои руки или рукоятки тележки для покупок.

Поскольку требования эпидемиологической безопасности отменены, носить маски в магазинах Lidl больше не нужно.

Автоводителям следует помнить о том, что первые 90 минут парковки у магазинов Lidl по-прежнему бесплатны и регистрация не требуется. Если запланированное время парковки превышает 90 минут, клиентов просят следовать указаниям по оплате парковочного места.

Как уже сообщал RUS TVNET с 1 апреля существенно сокращается список ограничений. Требование носить маски сохраняются в общественном транспорте и медучреждениях.