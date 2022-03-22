Вт, 22.03.2022
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Жизнь после 1 апреля: маски сохранятся в общественном транспорте и медучреждениях

  • Маски сохраняются в общественном транспорте и медучреждениях
  • Учеба - без масок
  • Работникам сферы образования будет нужен сертификат
  • До сентября работники медучреждений и мест заключения должны получить бустер
  • Работодатели больше не должны сообщать SPKC о контактных лицах
Весна в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник Кабинет министров согласовал нормы эпидемиологической безопасности по Covid-19 с 1 апреля, предусмотрев отмену еще нескольких ограничений.

Поправки позволяют поставщику услуг или организатору мероприятия устанавливать конкретные требования эпидемиологической безопасности для этого места или мероприятия, например, ношение масок, дистанцирование и контроль за потоком людей, также организатор может предусмотреть, что услуга оказывается или мероприятие проводится в эпидемиологически безопасной среде.

При этом сохраняется условие использования масок в общественном транспорте, за исключением такси и других коммерческих перевозок на легковом автомобиле,

где одновременно в транспортном средстве находится мало людей. Использование масок не распространяется на международные авиаперевозки, так как каждая страна применяет свои условия.

Кроме того, из-за очень высокого риска распространения Covid-19 использование масок сохраняется в медицинских учреждениях и учреждениях долгосрочного социального ухода.

В аннотации к поправкам отмечается, что,

если риск распространения Covid-19 еще более снизится, например, в мае, возможен отказ от масок и в общественном транспорте.

Также с 1 апреля отменяется требование предъявлять ковид-сертификат при въезде в Латвию из стран Европейского союза (ЕС), стран Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. Это требование сохраняется при въезде из третьих стран, и условия въезда для этих стран остаются неизменными. Если от требования ковид-сертификатов при въезде от жителей третьих стран начнут отказываться другие страны ЕС, этот опыт переймет и Латвия.

И после 1 апреля сохраняется требование о вакцинации сотрудников медицинских учреждений и мест лишения свободы. Также по определенным критериям работодатель может ставить такое условие и в других отраслях.

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В школах - без масок

С 1 апреля в образовательных учреждениях не нужно будет носить маски ни работникам, ни учащимся, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

При этом решено сохранить за руководителем образовательного учреждения право принимать вместе с учредителем мотивированное решение о применении масок в вузах и колледжах, например, в помещениях общего пользования или если сотрудники или студенты инфицированы Covid-19.

Поправки также предусматривают, что домашний карантин не требуется для учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

Исключено и положение о рутинном скрининге учащихся и работников. В дальнейшем тестирование может проводиться в заведениях  основного и среднего образования, если дома был контакт с инфицированным, а также среди работников учреждений дошкольного образования.

Самотестирование может проводиться, если у учащихся и работников появятся симптомы Covid-19.

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Работникам образования для очной работы по-прежнему будет нужен ковид-сертификат

В сфере образования для очной работы с 1 апреля сохраняется требование ковид-сертификата, постановило сегодня правительство.

Для участия в образовательном процессе и его обеспечения сертификат необходим работникам дошкольного, основного, среднего, высшего, неформального образования, а также поставщикам услуг, которые вступают в контакт с учащимися.

В дистанционном образовании сертификат нужен работникам, которые вступают в контакт с учащимися, например, на консультации, экзамене, на выпускном.

Лица, занятые в процессе образования, у которых на момент вступления поправок в силу действовал сертификат о перенесенной болезни, могут продолжать работать до 30 июня.

Также предусмотрено, что краткосрочное удаленное обучение в вузах и колледжах возможно лишь в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Что касается программ обучения взрослых, то с 1 апреля лица, занятые в образовательном процессе в очной форме, должны по-прежнему иметь сертификат, а для обучающихся и получающих услуги такое требование не установлено.

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До сентября работники медучреждений и мест заключения должны получить бустерную вакцину от Covid-19

До 1 сентября сотрудники медицинских учреждений и мест лишения свободы должны пройти бустерную вакцинацию от Covid-19, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности.

И после 1 апреля в этих сферах смогут работать только лица, имеющие первичную вакцинацию от Covid-19 или сертификат о перенесенном заболевании.

При этом требование сертификата после 1 апреля может быть предусмотрено и для работников других отраслей по выборы работодателя.

В правилах установлены критерии, в соответствии с которыми работодатель может устанавливать такие условия для работников. Одним из критериев является работа, сопряженная с риском для здоровья окружающих.

Работодатель может также установить другие требования эпидемиологической безопасности на своем предприятии, например, использование масок, тестирование сотрудников, правила для контактных лиц.

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Работодатели больше не должны сообщать SPKC о контактных лицах

С 1 апреля руководитель коллектива или работодатель может иметь право установить на предприятии требование тестирования и ношения масок либо респираторов для контактных лиц, но уведомлять Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о контактных лицах больных Covid-19 больше не нужно, предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности, принятые правительством во вторник.

Поправки также предусматривают, что семейный врач не обязан активно вести медицинское наблюдение за контактными лицами и организовывать тестирование этих лиц, но при необходимости врач проводит дистанционные консультации.

Домашний карантин должны соблюдать те, кто работает на объектах повышенного риска, таких как медицинские учреждения и учреждения длительного социального ухода. Это обязательство распространяется на лиц, находившихся в тесном контакте с инфицированным лицом без использования средств индивидуальной защиты.

В этих учреждениях контактное лицо должно либо пройти тест на Covid-19 в течение семи дней перед началом работы, либо семь дней соблюдать домашний карантин. Другие лица, находившиеся в контакте с инфицированным, должны следить за своим здоровьем и носить респиратор не ниже класса FFP2 при посещении общественных мест.

Также предусмотрено, что домашний карантин не обязаны соблюдать работники учебных заведений и учащиеся.

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