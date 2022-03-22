Жизнь после 1 апреля: маски сохранятся в общественном транспорте и медучреждениях

И после 1 апреля сохраняется требование о вакцинации сотрудников медицинских учреждений и мест лишения свободы. Также по определенным критериям работодатель может ставить такое условие и в других отраслях.

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В школах - без масок

С 1 апреля в образовательных учреждениях не нужно будет носить маски ни работникам, ни учащимся, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

При этом решено сохранить за руководителем образовательного учреждения право принимать вместе с учредителем мотивированное решение о применении масок в вузах и колледжах, например, в помещениях общего пользования или если сотрудники или студенты инфицированы Covid-19.

Поправки также предусматривают, что домашний карантин не требуется для учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

Исключено и положение о рутинном скрининге учащихся и работников. В дальнейшем тестирование может проводиться в заведениях основного и среднего образования, если дома был контакт с инфицированным, а также среди работников учреждений дошкольного образования.

Самотестирование может проводиться, если у учащихся и работников появятся симптомы Covid-19.

Видео: Заявление Артура Тома Плешса

Работникам образования для очной работы по-прежнему будет нужен ковид-сертификат

В сфере образования для очной работы с 1 апреля сохраняется требование ковид-сертификата, постановило сегодня правительство.

Для участия в образовательном процессе и его обеспечения сертификат необходим работникам дошкольного, основного, среднего, высшего, неформального образования, а также поставщикам услуг, которые вступают в контакт с учащимися.

В дистанционном образовании сертификат нужен работникам, которые вступают в контакт с учащимися, например, на консультации, экзамене, на выпускном.

Лица, занятые в процессе образования, у которых на момент вступления поправок в силу действовал сертификат о перенесенной болезни, могут продолжать работать до 30 июня.

Также предусмотрено, что краткосрочное удаленное обучение в вузах и колледжах возможно лишь в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Что касается программ обучения взрослых, то с 1 апреля лица, занятые в образовательном процессе в очной форме, должны по-прежнему иметь сертификат, а для обучающихся и получающих услуги такое требование не установлено.

Видео: заявление Марии Голубевой

До сентября работники медучреждений и мест заключения должны получить бустерную вакцину от Covid-19

До 1 сентября сотрудники медицинских учреждений и мест лишения свободы должны пройти бустерную вакцинацию от Covid-19, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности.

И после 1 апреля в этих сферах смогут работать только лица, имеющие первичную вакцинацию от Covid-19 или сертификат о перенесенном заболевании.

При этом требование сертификата после 1 апреля может быть предусмотрено и для работников других отраслей по выборы работодателя.