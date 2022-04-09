Сб, 9.04.2022
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СМИ: Собчак получила израильское гражданство. Телеведущая записала ответ

Ксения Собчак ФОТО: Инстаграм

Телеведущая Ксения Собчак получила гражданство Израиля, передает "Медуза" со ссылкой на газету Haaretz и информированный источник. Однако позднее сама звезда записала видеоответ на распространяемые новости.

Сообщалось, что Собчак покинула Россию в начале весны, вскоре после начала российского вторжения в Украину. Тогда она заявляла, что поехала в отпуск.

Мать телеведущей Людмила Нарусова сказала журналистам, что ничего не знает о получении дочерью гражданства Израиля. По ее сведениям, Ксения отправилась в Израиль "по медицинским вопросам".

Позднее Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала новости о гражданстве. Она записала видео у подмосковного ресторана "Причал" и заявила, что свое "место жительства не меняла".

Ранее израильские журналисты также сообщили, что гражданство Израиля получил и российский рэпер Моргенштерн.

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