Младшей было 15 лет. В Польше изнасилованные украинки не могут сделать аборт, Латвия готова помочь

В Польшу попадают и те украинские женщины и девушки, которые испытали преступления оккупантов самым ужасным образом - униженные, измученные, изнасилованные.

Руководитель Федерации женщин и планирования семьи Польши Кристина Качпура указывает, что организация в день получает до десяти звонков от жертв насилия, у которых наступила беременность. Они хотят ее прервать, но Польша - единственная страна Европы, в которой аборты легально фактически не делают.

"Этим утром мне звонили две украинские женщины на ранней стадии беременности. У них уже трое детей, поселились под Варшавой. Они просят у меня абортарии.

В Польше таких нет, но у меня есть контакты с организациями в Нидерландах, и они сейчас шлют нам медикаменты для украинских беженок бесплатно. Активисты на польской границе даже распространяют листовки, чтобы украинки перестали убивать детей, что аборты убивают больше людей, чем война. Можете представить?" - рассказывает Качпура.

Теоретически жертвам насилия в Польше разрешено осуществлять аборты, но даже если найти врача, который может помочь прервать нежелательную беременность, в католической стране это практически невозможно. В течение месяца пришлось помочь уже более 300 изнасилованным женщинам.

"Младшим девочкам было 15 и 16 лет. Польские добровольцы встретили их на границе. Они плакали и кровоточили. Они были изнасилованы.

Мы очень быстро организовали им аварийную контрацепцию, так как это произошло два дня назад, поэтому она еще действовала. И направили их в больницу", - рассказала Качпура.

По словам Кристины, была создана телефонная линия, для которой даже нашли украинского гинеколога. Она консультировала пострадавших женщин, но работать в религиозном обществе нелегко. Даже в этих условиях добровольцев называют убийцами детей. В Латвии это понять сложно.

"Эти женщины, которые помогают, на них еще и нападают. Их называют преступницами, женщинами, которые не любят детей.

Но речь не об этом! Совершено преступление против женщин, которые прибыли в Польшу. На них было совершено не только физическое нападение, но и нападение на их тело, на духовную целостность. Здесь вообще не идет речи о нормальных отношениях, которые они пережили и остались в положении.

Это кажется невозможным в 21-м веке, что что-то такое вообще происходит и что даже демократии, называющие себя демократиями, не реализуют права людей",

- говорит руководитель общества "Центр Marta" Илута Лаце.

"В поле зрения центра не попали случаи нежелательной беременности или изнасилования, но это не означает, что таковых нет, так как сексуальное насилие - это форма, о которой человек стыдится говорить. Женщины чувствуют себя постыдно и не видят, что есть что-то, о чем можно публично рассказывать," - заявила Лаце.

Центр Marta готов помочь пострадавшим в Латвии, однако регулирование это пока что ограничивает. У нас бесплатно аборт делают жертвам, изнасилование которых могут доказать экспертизы судебной медицины. В случае Украины это невозможно.

Уже на этой неделе гинекологи с министерскими чиновниками начали работу над исключениями именно для украинских женщин.

"Это предложение на самом деле идет со стороны Министерства здравоохранения, оно в первую очередь выдвинуто непрофессионалами. Мы сразу отозвались и говорим, что есть условия.

Если мы говорим о насильственном половом акте, то с ним идут и инфекции. И все это нужно проверять.

В пакете в целом - консультация гинеколога, нужные анализы плюс дополнительно специфичные на инфекции", - пояснила руководитель кафедры родов и гинекологии RSU, главный специалист по родам и гинекологии Минздрава Даце Резеберга.

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