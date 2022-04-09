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В Украине на войне женщины сталкиваются с сексуальным насилием. Есть случаи, когда после этого необходимо прервать беременность, однако не везде эта процедура доступна. В Польше в таких случаях сделать аборт разрешено, однако врачей, которые это делают, найти сложно, сообщает Латвийское радио.

Большая часть военных беженцев направляется в Польшу, где действуют самые строгие в ЕС правила прерывания беременности. Возможность сделать аборт часто ищут женщины, которые во время начатой Россией войны были изнасилованы и унижены.

Законы Польши предусматривают, что беременность можно прервать только в случаях, когда она угрожает жизни женщины или наступила в результате сексуального насилия. Однако врачей, которые эту процедуру могут провести, найти нелегко.

"Негосударственные организации Польши и неформальные инициативы делают все, чтобы обеспечить женщин услугами репродуктивного здоровья. Мы создали телефон для украинских девушек, где на звонки отвечают украинские гинекологи.

В свою очередь нидерландская организация Women on web поставляет этим женщинам медикаменты для аборта. Нам всем нужно работать в рамках закона, поэтому это нелегко. Поэтому отдельные наши действия мы держим в тайне", - рассказала руководитель польской Организации по планированию семьи Кристина Качпура.

Организация также обратилась к правительству Польши с просьбой обеспечить быстрые аборты для изнасилованных женщин. Качпура пояснила, что другие страны сейчас могут помочь, оказав давление на правительство Польши, чтобы изменить строгие законы.