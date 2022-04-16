Жена Виктора Медведчука предложила обменять его на граждан Великобритании

По ее словам, они действовали в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Она обратилась к родственникам британских наёмников со словами: "В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путём их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука"

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на это предложение: "Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", - заявила Захарова.

RUS TVNET ранее писал о заявлении Марченко, что власти Украины преследуют Медведчука по политическим мотивам, а его побег (Медведчук был приговорен к домашнему аресту) был сфабрикован Службой безопасности Украины.