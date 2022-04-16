Сб, 16.04.2022
Неужели умер? женщина об опыте в 1 Рижской больнице
женщина об опыте в 1 Рижской больнице

Жена Виктора Медведчука предложила обменять его на граждан Великобритании

На фото из телеграм-канала Офиса Президента Украины снят Виктор Медведчук, украинский политик и лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», после задержания в Киеве. Украина, 12 апреля 2022. ФОТО: Телеграмм канал EPA / Аппарат Президента / Scanpix ФОТО: Presidential Office telegram channel HANDOUT

По словам Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука, она "из сообщений массовой информации" узнала о сдаче в плен граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера военнослужащим России и ДНР, сообщает "Медуза".

По ее словам, они действовали в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Она обратилась к родственникам британских наёмников со словами: "В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путём их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука"

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на это предложение: "Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", - заявила Захарова.

RUS TVNET ранее писал о заявлении Марченко, что власти Украины преследуют Медведчука по политическим мотивам, а его побег (Медведчук был приговорен к домашнему аресту) был сфабрикован Службой безопасности Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back