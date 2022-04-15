Жена арестованного Медведчука заявила, что его пытали, а побег был сфабрикован СБУ

Марченко заявила, что власти Украины преследуют Медведчука по политическим мотивам, а его побег (Медведчук был приговорен к домашнему аресту) был сфабрикован Службой безопасности Украины.

"Отсутствие доказанных обвинений и невозможность реального рассмотрения дела Виктора и подтолкнули СБУ сфабриковать его побег и арестовать", - сказала Марченко.

Сославшись на слова советника главы МВД Украины Вадима Денисенко о возможном обмене Медведчука, а также на изображения мужа и его охранника после задержания, супруга политика выразила уверенность, что Медведчука и его арестованных соратников пытают.

"Местоположение моего мужа нам неизвестно… (…) Нет никаких сомнений, что его избивали уже в первые часы после задержания. (…) Я взываю о помощи в установлении реального местонахождения моего мужа. Я обращаюсь за помощью в прекращении физических и психологических пыток", - сказала она.

Медведчук - известнейший пророссийский политик Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которого также называют "кумом Путина" (Медведчук рассказывал, что президент РФ стал крестным отцом его дочери).

В 2021 году Генеральная прокуратура Украины обвинила Медведчука в государственной измене, суд приговорил его к домашнему аресту. По словам украинской стороны, политик бежал из-под ареста в начале российского вторжения в феврале 2022 года. Представители политика рассказывали, что он остается в столице.

12 апреля глава Украины Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука. ПО версии СБУ, он планировал бежать из страны при помощи российского ФСБ. Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных, однако Кремль от этого отказался, заявив, что Медведчук не имеет российского гражданства и не имеет отношения к "спецоперации" в Украине.

Ранее Марченко уже записала два видеообращения с призывом освободить супруга. Одно из них она адресовала Владимиру Зеленскому, другое - Главе Турции Реджепу Эрдогану. Его женщина попросила использовать "свое влияние" для помощи ее мужу.