Пт, 6.05.2022
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Видео ⟩ Интервью с Алиной Паш: "Эта боль и презрение к русским у меня навсегда"

"Я знаю русский язык, но я не хочу им пользоваться принципиально, потому что у нас есть наш язык, наша культура, мы - свободная, суверенная страна Украина", - заявила украинская исполнительница Алина Паш в интервью порталу RUS TVNET. 

Разговор с Алиной Паш прошел в преддверии благотворительного концерта "Добрый вечер! Мы с Украиной". Кроме Алины, на нем выступят такие известные украинские артисты, как Monatik, Dorofeeva (Надежда Дорофеева), Сергей Бабкин, Jerry Heil, комики Евгений Сморыгин, Елена Кравец и другие.

"Я буду говорить на украинском языке, чтобы люди слышали, что у нас есть наш язык и мы можем и хотим на нем говорить", - сказала Алина в начале разговора. 

Говорить по-русски певица сейчас не считает возможным:

"Конечно же, я знаю русский язык, но я не хочу им пользоваться принципиально, потому что у нас есть наш язык, наша культура. Мы - свободная, суверенная страна Украина. А Россия с ее русским языком - это агрессор, наш враг, который хочет уничтожить Украину. Эта война - это геноцид украинского народа, это надо понимать и не нужно обходить и бояться слова "ГЕНОЦИД". 

24 февраля Алина Паш была в Закарпатье у родителей, отдыхала.

"Рано утром меня разбудила мама со словами: "Алина, Россия полномасштабно напала на Украину, началась война". Все это время я оставалась в Закарпатье. Потом, когда папа пошел на фронт (он сейчас воюет), когда был пик опасности, он нас попросил уехать за границу", - вспоминает певица. 

На некоторое время они с матерью уехали в Чехию. Дальше начались благотворительные концерты, на которых Алина Паш и другие музыканты, комики активно выступали. Тогда они решили, что будут "бороться за справедливость и победу Украины кто как умеет, кто как может:

Мы сейчас боремся за цивилизованный мир, и Украина - это щит Европы, ее крепкие двери!".

Алина уверена, что есть шанс договориться дипломатично с помощью музыки с европейцами. Воззвать к пониманию россиян невозможно - это не имеет смысла:

"Докричаться до россиян - невозможно, это бессмысленно.

Я за свою карьеру несколько раз пыталась культурно обращаться к русским. Пробовала достучаться до молодого поколения, чтобы они начали менять свою империалистическую ДНК. Я пыталась им объяснить, что Украина - это свободная и независимая страна.

И, к сожалению, даже осознанные, образованные актеры и деятели искусства этого не понимают и не принимают. Возможно, в них это как "вшито". Возможно, они настолько ангажированные, что их головы не могут просто воспринимать, что Украина - это отдельная свободная страна. Я стараюсь нести своим творчеством все украинское. Моя музыка имеет ярко выраженные народные и фольклорные мотивы. Тем самым я пыталась донести до России и всего мира наш украинский культурный код, но я считаю, что у меня это так и не получилось, и это была моя ошибка.

Потому что с 2014 года, когда началась война на Донбассе, тем, что я пыталась как-то "говорить" и "перевоспитать" русских, я обижала своих украинцев, которые уже воевали".

"Сейчас я окончательно поняла, что никогда уже не буду сотрудничать с русскими. Должно пройти очень много лет, чтобы русские поняли, что они все ответственны за все произошедшее. Они должны понять, что их власть и народ - это совместное их преступление и они виноваты одинаково вместе", - отметила Алина. 

Алина Паш подчеркивает, что когда-нибудь она встретится с российскими артистами на одной сцене, но не будет с ними разговаривать или пытаться как-то их понять.

"У меня есть моя позиция - они с русским паспортом, они из страны моего врага. Если эти артисты даже что-то и осознали, им нужно как-то самим смывать всю эту кровь и делать все возможное, чтобы ответить за своих сограждан и за свою страну. Для меня они все равно виновны в том, что случилось. Значит, эти артисты где-то что-то не договорили, не достучались до людей, до своих слушателей, потому что среди русских смогла рассеяться такая ненависть к Украине. Им нужно будет годами осознавать и вымаливать прощение.

Разрушенные города, разрушенные судьбы и смерти - это не прощается просто так одной песней "Давайте за мир, за Украину - мы такие молодцы" - нет! Эта боль и презрение к русским навсегда, единственное, что им остается - это воспитать хотя бы своих детей достойными, нормальными, чтобы они не повторяли ошибок своих предков", - подчеркивает Паш.

Алина указывает, что Украина и Латвия схожи своей "близостью" к России, теперь "мы это все понимаем".

"Мне никогда не нравилась агрессия России в том плане, что она хотела нас всех уравнять, обезличить. Нам всем нужно взращивать свою культуру - нам, украинцам, - свое, вам, латышам, - свое,

но нам не нужен этот "русский мир" и не нужно нас обобщать, потому что мы разные и это прекрасно.

Алина Паш уверена, что не только политики и те, кто наверху, могут остановить эту войну, но и простые люди:

"Мы можем внести свой вклад - просто распространять правдивую информацию. Нужно понимать, что Россия - это агрессор не только по отношению к Украине, но и ко всему миру. И такая империалистическая страна не имеет никакого будущего в нашем свободном, нормальном мире, в котором мы с вами хотим жить, где есть свобода слова и демократия. В России уже этого нет. Они живут прошлым, которое мы с вами уже прожили и отложили".

Алина Паш полагает, что "нам всем вместе нужно бороться с Россией на всех уровнях - на информационном и на дипломатическом".

"Нужно говорить открытыми, правдивыми словами, что это не конфликт, что это не просто война, а геноцид. Не мы фашисты, а они. Не мы националисты, а они", - уверена певица.

Она отметила, что в России действует цензура и сейчас людям даже нельзя написать пост про то, что происходит в Украине.

"У них в крови уже течет эта ненависть и желание быть выше всех, и это и есть фашизм. Нам нужно слышать друг друга и сопереживать, поддерживать, и только тогда мы сможем победить нашего врага", - подытожила Алина. 

Напомним, в середине февраля украинская певица Алина Паш выиграла отбор на "Евровидение-2022", но после сняла свою кандидатуру с конкурса в результате скандала вокруг ее поездки в аннексированный Крым.

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