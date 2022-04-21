Видео ⟩ Интервью с Алиной Паш: "Эта боль и презрение к русским у меня навсегда"

На некоторое время они с матерью уехали в Чехию. Дальше начались благотворительные концерты, на которых Алина Паш и другие музыканты, комики активно выступали. Тогда они решили, что будут "бороться за справедливость и победу Украины кто как умеет, кто как может:

Мы сейчас боремся за цивилизованный мир, и Украина - это щит Европы, ее крепкие двери!".

Алина уверена, что есть шанс договориться дипломатично с помощью музыки с европейцами. Воззвать к пониманию россиян невозможно - это не имеет смысла:

"Докричаться до россиян - невозможно, это бессмысленно.

Я за свою карьеру несколько раз пыталась культурно обращаться к русским. Пробовала достучаться до молодого поколения, чтобы они начали менять свою империалистическую ДНК. Я пыталась им объяснить, что Украина - это свободная и независимая страна.

И, к сожалению, даже осознанные, образованные актеры и деятели искусства этого не понимают и не принимают. Возможно, в них это как "вшито". Возможно, они настолько ангажированные, что их головы не могут просто воспринимать, что Украина - это отдельная свободная страна. Я стараюсь нести своим творчеством все украинское. Моя музыка имеет ярко выраженные народные и фольклорные мотивы. Тем самым я пыталась донести до России и всего мира наш украинский культурный код, но я считаю, что у меня это так и не получилось, и это была моя ошибка.

Потому что с 2014 года, когда началась война на Донбассе, тем, что я пыталась как-то "говорить" и "перевоспитать" русских, я обижала своих украинцев, которые уже воевали".

"Сейчас я окончательно поняла, что никогда уже не буду сотрудничать с русскими. Должно пройти очень много лет, чтобы русские поняли, что они все ответственны за все произошедшее. Они должны понять, что их власть и народ - это совместное их преступление и они виноваты одинаково вместе", - отметила Алина.

Алина Паш подчеркивает, что когда-нибудь она встретится с российскими артистами на одной сцене, но не будет с ними разговаривать или пытаться как-то их понять.

"У меня есть моя позиция - они с русским паспортом, они из страны моего врага. Если эти артисты даже что-то и осознали, им нужно как-то самим смывать всю эту кровь и делать все возможное, чтобы ответить за своих сограждан и за свою страну. Для меня они все равно виновны в том, что случилось. Значит, эти артисты где-то что-то не договорили, не достучались до людей, до своих слушателей, потому что среди русских смогла рассеяться такая ненависть к Украине. Им нужно будет годами осознавать и вымаливать прощение.