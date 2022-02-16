Алина Паш не поедет на "Евровидение-2022". Она снялась с конкурса из-за поездки в Крым

По ее словам, справку для нее получил один из сотрудников команды.

"Что видела я? Справку. С виду - официальную. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не является настоящей, ни у кого из команды не было", - пишет Паш.

Она заверила, что команда готова сотрудничать с правоохранительными органами.

"Сегодня я разрываю отношения с моим директором, этим уже занимаются юристы", - добавила певица.

Паш опубликовала видео, как она просит лично такую ​​же справку от пограничников, а также фото ответа ГПСУ.

Согласно ответу пограничников, они не могут предоставить информацию о пересечении певицей административной границы с Крымом, поскольку данные в системе сохраняются в течение пяти лет, а поездка была в 2015 году.

Соответственно, официально опровергнуть или подтвердить, что Паш въехала в Крым в соответствии с законами Украины, невозможно.

Алину Паш с песней "Тени забытых предков" объявили представительницей Украины на "Евровидении" еще в субботу, 12 февраля. Однако затем начали появляться вопросы о ее поездках в Россию и выступлениях в Крыму.

Согласно правилам национального отбора на "Евровидение", участник должен гарантировать, что не выступал в России и Крыму после марта 2014 г. и не планирует этого делать в будущем.

Что известно о поездках Алины Паш?

Алину Паш упрекают, что в 2015 году она посещала с выступлением Ялту в аннексированном Россией Крыму, куда якобы прилетела самолетом из Москвы. По украинскому законодательству нарушением является въезд в Крым из России.

Кроме того, в сети есть фотографии с Алиной Паш на Красной площади в Москве.

Сама певица заявила, что в Ялту ездила на автобусе и выступала там на частном мероприятии.

"Мы ездили в Ялту на свадьбу к украинцам. Их там еще много. Я стараюсь их поддерживать, как могу. Моя позиция четкая - у нас восемь лет идет война, Россия - агрессор, Крым - это Украина, я ездила в Украину", - сказала певица в интервью Общественной телерадиокомпании Украины ("Суспільне").

По ее словам, приглашения на концерты в России ей поступали, но она там ни разу не выступала.

На Красной площади в Москве в 2017 году, утверждает певица, она находилась как частное лицо.

В соцсетях распространяют скрины якобы из соцсетей Алины Паш, где она в толстовке с надписью "Kyiv" фотографируется в Москве, и еще одно фото - в куртке цветов российского триколора.

Этих фото в соцсетях певицы пока нет. Алина Паш раньше рассказывала, что фото в Москве было пранком, а люди "его не поняли". По словам артистки, ее целью было показать, что правильно писать "Kyiv", а не "Kiev".

Почему об этом говорят сейчас?

Общественный вещатель еще до национального отбора на "Евровидение" проверял обстоятельства поездки Алины Паш в Крым и Россию.

Алина Паш "предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса", заявляли ранее в телерадиокомпании.

Однако в понедельник, 14 февраля, вещатель объявил, что проведет еще одну проверку "в связи с полученной информацией от граждан о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом" певицей.

Глава "Суспільного" Николай Чернотицкий утверждал, что если обнаружат обман, то Алину Паш дисквалифицируют и будут говорить с артистом, занявшим второе место - это группа "Kalush Orkestra".

Споры вокруг "Евровидения" на Украине происходят не впервые.