Дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки вышла замуж

Пара объявила о своей помолвке ещё в 2013 году, но бракосочетание состоялось только сейчас.

За время отношений у Паулины и Дастина родились двое сыновей. Первенцу, Тейтуму, уже семь лет, а Риверу - четыре года.

В интервью пара обменивается словами поддержки и любви друг к другу. Так, Дастин полтора года назад говорил: "Гольф всегда был для меня самой важной целью. Сейчас это Паулина и дети. И они всегда будут для меня на первом месте. Конечно, я люблю гольф, мне нравится играть и соревноваться, но семья - это самое главное".

В свою очередь Паулина отвечала: "Дастин - это лучший отец в мире. Он мой лучший друг. Он меня всегда поддерживает. Мы живём друг для друга".

Свадьба состоялась в пятизвёздочном отеле Blackberry Farm в Уолланде (штат Теннесси, США).

Для свадебной церемонии невеста выбрала блестящее прозрачное платье с открытой спиной от Vera Wang, жених был в смокинге и костюме от Тома Форда.

Подписчиков и поклонников Паулина Гретцки порадовала видео о своём свадебном макияже, которое она разместила в Instagram:

Интересно, что в 2018 году ходили слухи о том, что пара разошлась. Причиной таких слухов послужило то, что Паулина удалила все общие снимки с Дастином из соцсетей. Но Джонсон опроверг эти слухи: "В каждых отношениях бывают взлёты и падения, но самое главное, что мы очень сильно любим друг друга и намерены стать семьёй. Спасибо вам за любовь и поддержку".