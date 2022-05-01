Дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки вышла замуж
Паулина Гретцки, дочь легендарного хоккеиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки, вышла замуж за гольфиста Дастина Джонсона, сообщает сайт Sport24.
Паулина Гретцки, дочь легендарного хоккеиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки, вышла замуж за гольфиста Дастина Джонсона, сообщает сайт Sport24.
Пара объявила о своей помолвке ещё в 2013 году, но бракосочетание состоялось только сейчас.
За время отношений у Паулины и Дастина родились двое сыновей. Первенцу, Тейтуму, уже семь лет, а Риверу - четыре года.
В интервью пара обменивается словами поддержки и любви друг к другу. Так, Дастин полтора года назад говорил: "Гольф всегда был для меня самой важной целью. Сейчас это Паулина и дети. И они всегда будут для меня на первом месте. Конечно, я люблю гольф, мне нравится играть и соревноваться, но семья - это самое главное".
В свою очередь Паулина отвечала: "Дастин - это лучший отец в мире. Он мой лучший друг. Он меня всегда поддерживает. Мы живём друг для друга".
Свадьба состоялась в пятизвёздочном отеле Blackberry Farm в Уолланде (штат Теннесси, США).
Для свадебной церемонии невеста выбрала блестящее прозрачное платье с открытой спиной от Vera Wang, жених был в смокинге и костюме от Тома Форда.
Подписчиков и поклонников Паулина Гретцки порадовала видео о своём свадебном макияже, которое она разместила в Instagram:
Интересно, что в 2018 году ходили слухи о том, что пара разошлась. Причиной таких слухов послужило то, что Паулина удалила все общие снимки с Дастином из соцсетей. Но Джонсон опроверг эти слухи: "В каждых отношениях бывают взлёты и падения, но самое главное, что мы очень сильно любим друг друга и намерены стать семьёй. Спасибо вам за любовь и поддержку".
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