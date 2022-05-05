В сезонных колебаниях веса нет ничего необычного, но литовский специалист по питанию д-р Сандрия Чапкаускиене отмечает, что наш вес зависит не столько от времени года, сколько от работы щитовидной железы, на которую влияет и время года, и наш возраст. Как показывает статистика, у каждой второй женщины есть нарушения работы щитовидной железы, что вызывает набор веса. Но есть и хорошая новость - отказавшись от некоторых продуктов питания, вес можно скорректировать.

Как вес связан со щитовидной железой

Одно из наиболее частых нарушений работы щитовидной железы - ее ослабленная функция, или гипотиреоз. Его признаки обширны, но одно из основных проявлений - усталость, которая чувствуется уже с пробуждения утром, эмоциональная чувствительность и смена настроения, проблемы с весом, а именно: он не меняется, хотя вы занимаетесь спортом и правильно питаетесь. Узнать, как работает щитовидная железа, можно при помощи простейших анализов крови.

"Не зря щитовидную железу называют повелительницей обмена веществ. Наше настроение, работоспособность, отдача, работа мозга, температура тела, состояние волос и ногтей, вес, уровень холестерина и даже кровяное давление зависят от работы щитовидной железы. И это женская проблема, так как она затрагивает только одного мужчину на сто женщин..."