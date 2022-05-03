Большой театр отменил балет Кирилла Серебренникова - он высказывался против войны в Украине

Как написано в Telegram-канале театра, вместо "Нуреева" покажут балет "Спартак", а вместо "Дона Паскуале" - оперу "Севильский цирюльник". Причины замены спектаклей в сообщении не названы. В театральной афише, опубликованной на сайте, до конца июня среди запланированных спектаклей нет ни "Нуреева", ни "Дона Паскуале".

В конце марта стало известно, что Серебренников покинул Россию. Отборщик фильмов для Каннского кинофестиваля Жоэль Шапрон сообщил, что тот прибыл во Францию. Сейчас постановщик, предположительно, живет в Нидерландах.

Перед этим Хамовнический суд Москвы отменил режиссеру условное наказание (он был признан виновным в особо крупном мошенничестве и приговорен к трем годам лишения свободы условно) и снял судимость. Постановщик выплатил по иску Министерства культуры к фигурантам дела 129 миллионов рублей (примерно 1 млн 770 тыс. евро) и оплатил штраф в 800 тысяч рублей (примерно 11 тыс. евро).

Примерно через месяц в интервью Euronews Серебренников рассказал, что многие россияне стали жертвами пропаганды, а войну в Украине назвал "ужасным вторжением".

Кулябин с начала войны размещал в своих соцсетях антивоенные публикации. В конце марта он также покинул Россию и теперь живет в Берлине. Примерно тогда же стало известно, что он покинул должность главного режиссера новосибирского театра "Красный факел".