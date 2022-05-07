Сб, 7.05.2022
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Арманд Рукс, глава Госполиции

Роман Абрамович продаёт "Челси" за пять миллиардов долларов

Логотип футбольного клуба "Челси" ФОТО: AP/Scanpix

Английский футбольный клуб "Челси" будет продан консорциуму бизнесменов с участием американского миллиардера Тодда Бёли, совладельца бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс". "Челси" сообщил на своём сайте, что сделка согласована, пишет "Медуза".

Консорциум должен заплатить за клуб 4,25 миллиарда фунтов стерлингов (5,2 миллиарда долларов). Из них 2,5 миллиарда фунтов будут направлены на покупку акций "Челси". Вырученные средства поступят на замороженный банковский счет в Великобритании, затем, как обещал Роман Абрамович, они пойдут на благотворительность.

Ещё 1,75 миллиарда фунтов новые владельцы будут должны вложить в развитие клуба, включая инвестиции в женскую команду, академию "Челси" и два стадиона клуба в Лондоне.

В консорциум бизнесменов, которые купили клуб, кроме Тодда Бёлли вошли американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

Сделку планируют закрыть в конце мая. Предварительно её должны одобрить английские футбольные власти и правительство Великобритании.

Российский миллиардер Роман Абрамович владел "Челси" с 2003 года. Он объявил о продаже клуба в марте, незадолго до того, как он попал под санкции Великобритании из-за войны в Украине. Абрамович обещал, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд для помощи пострадавшим в войне.

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