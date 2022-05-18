ФОТО ⟩ На озере в Финляндии перевернулась лодка с латвийскими болельщиками

В среду семь болельщиков сборной Латвии на трёх каноэ решили переправиться через озеро, чтобы на другом берегу встретиться с игроками команды. Примерно в 100 метрах от берега из-за сильного ветра одна из лодок перевернулась.

Оказавшимся в воде болельщикам самостоятельно удалось доплыть до берега, и они не нуждались в медицинской помощи. Позже на место событий прибыли спасатели, которые вытащили утонувшее каноэ.

Тем временем болельщики сборной Латвии, в том числе попавшие в воду, отправились на встречу с хоккеистами сборной.

Напомним, сборная Латвии провела на чемпионате мира три матча, потерпев поражение от США (1:4) и Финляндии (1:2) и обыграв Норвегию (3:2).

19 мая подопечные Харийса Витолиньша встретятся с командой Чехии. Начало игры в 20:20 по латвийскому времени.