Чт, 19.05.2022
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Янис Ланге, исполнительный директор Риги, об уборке цветов 10 мая

Россия требует от "Википедии" удалить статьи на английском языке о войне в Украине

Krievijas kareivis. Ilustratīvs foto ФОТО: Reuters/ScanPix

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) попросило Википедию удалить статьи "Рашизм" и "Российское вторжение в Украину в 2022 году" на английском языке, говорится в заявлении российской "Википедии" в Twitter.

Генеральная прокуратура России объяснила это заявление наличием "сомнительной информации" о войне в Украине.

Роскомнадзор утверждает, что эти статьи содержат сомнительную информацию о характере и целях так называемой "спецоперации", ущербе и нападениях на мирное население.

В апреле Роскомнадзор направил в российскую Википедию запрос на удаление двух разделов о президенте России Владимире Путине: "Отношения с Украиной (2012-настоящее время)" и "После вторжения в Украину (2022 год)".

Второй раздел содержит подраздел "Исторические аналогии с Гитлером", в котором действия Путина в войне с Украиной сравниваются с действиями немецкого нацистского диктатора во Второй мировой войне.

Российские власти регулярно отрицают свою причастность к военным преступлениям на Украине или просто называют их фейками (ложными новостями). Путин заявил 12 апреля, что новость об убийствах мирных жителей Буки была "таким же фейком, как и в Сирии, когда изображалось применение химического оружия правительством Асада".

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