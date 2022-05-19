Россия требует от "Википедии" удалить статьи на английском языке о войне в Украине

Генеральная прокуратура России объяснила это заявление наличием "сомнительной информации" о войне в Украине.

Роскомнадзор утверждает, что эти статьи содержат сомнительную информацию о характере и целях так называемой "спецоперации", ущербе и нападениях на мирное население.

В апреле Роскомнадзор направил в российскую Википедию запрос на удаление двух разделов о президенте России Владимире Путине: "Отношения с Украиной (2012-настоящее время)" и "После вторжения в Украину (2022 год)".

Второй раздел содержит подраздел "Исторические аналогии с Гитлером", в котором действия Путина в войне с Украиной сравниваются с действиями немецкого нацистского диктатора во Второй мировой войне.

Российские власти регулярно отрицают свою причастность к военным преступлениям на Украине или просто называют их фейками (ложными новостями). Путин заявил 12 апреля, что новость об убийствах мирных жителей Буки была "таким же фейком, как и в Сирии, когда изображалось применение химического оружия правительством Асада".

Роскомнадзор добрался до английской Википедии. Сегодня пришли уведомления по статьям «2022 Russian invasion of Ukraine» и «Rashism».

Претензии те же: недостоверная информация о потерях, атаках на гражданское население, целях и форме «спецоперации» — Русская Википедия (@ru_wikipedia) May 18, 2022