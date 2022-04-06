Как редактируются статьи "Википедии" о войне в Украине и грозит ли ей блокировка

Что есть в этих статьях

Статьи, которые вызвали претензии Роскомнадзора, объединяет то, что в них говорится об убийствах мирных жителей, которые могли совершить российские военные.

Так, на момент написания этого материала на странице "Битва за Киев (2022)" оставалась глава с заголовком "Военные преступления ВС РФ в отношении мирного населения", которая в свою очередь отсылает к другим статьям, вызвавшим недовольство российских властей "Военные преступления в период вторжения России на Украину" и "Резня в Буче".

В других статьях, хотя и подробно указывается российская точка зрения на случившееся, сам факт гибели мирных жителей не оспаривается.

Определения из "Википедии" (на момент написания заметки) и позиция России

Массовые убийства в Буче

"Википедия": "Резня в Буче - "массовое убийство мирных граждан, совершённое в марте 2022 года в городе Буча (Киевская область) и его окрестностях, на территориях, которые в ходе вторжения на Украину контролировались российскими войсками". В статье также есть глава "Дезинформация со стороны России"

Версия российских властей: "Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу. Ни что иное. Трагическое шоу", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник.

Найденных в Буче убитых собирают в мешки для трупов ФОТО: Getty Images

Военные действия под Киевом

"Википедия": "Битва за Киев - боевые действия ВС России и войск нацгвардии России против ВС Украины, нацгвардии Украины и сил территориальной обороны на киевском направлении, длившееся с 25 февраля по 2 апреля 2022 года в ходе вторжения российских войск на Украину с территории Беларуси. Завершилось отводом российских войск из Киевской области, что было расценено как их поражение в мировых СМИ, а украинскими властями расценено как временный отказ от блокирования и захвата Киева".

Версия российских властей: Россия не признает происходящее в Украине войной и называет боевые действия "спецоперацией" по "демилитаризации" и "денацификации" Украины. За употребление слова "война" блокируются СМИ, а активистов штрафуют, обвиняя в дискредитации вооруженных сил России.

Разрушение роддома в Мариуполе

"Википедия": "9 марта 2022 года в ходе боев за Мариуполь ВКС России произвели бомбовый авиаудар по городской больнице №3 в Мариуполе".

Версия российских властей: "Якобы имевший место "авиаудар" [по больнице] - полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории", - заявляли в министерстве обороны.

Разрушение Мариупольского театра

"Википедия": "16 марта 2022 года власти Мариуполя сообщили, что в результате бомбового авиаудара ВКС России был разрушен Донецкий академический областной драматический театр".

Версия российских властей: по версии минобороны, участники полка "Азов" заминировали здание, а затем взорвали его с целью провокации. Много численные свидетельства говорят о несостоятельности этой версии.

Военные преступления в период вторжения России на Украину