Начался вывоз аммиака с Ventamonjaks

Корабль прибыл в порт в четверг. Представители Ventamonjaks рассказали, что погрузка будет завершена в ближайшее время и судно покинет порт в эти выходные.

В VVD сообщили, что для полного вывоза сжиженного аммиака с терминала Вентспилсского порта требуется два танкера.

Ожидается, что вывоз продолжится в эти выходные. Как только одно из судов выйдет из порта, другой танкер готов начать загрузку оставшегося груза.

В VVD подчеркивают, что ситуация находится под контролем, угроз безопасности нет. После того, как груз будет вывезен, VVD немедленно распорядится о приостановке работы терминала и начнет процесс его консервации, который займет несколько месяцев.

Опасный груз аммиака застрял в порту по причине антироссийских санкций.