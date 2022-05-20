Начался вывоз аммиака с Ventamonjaks
Вчера вечером в Вентспилсе началась погрузка сжиженного аммиака на судно, которое вывезет его с терминала Вентспилсского порта, сообщили агентству LETA в Государственной службе окружающей среды (VVD).
Вчера вечером в Вентспилсе началась погрузка сжиженного аммиака на судно, которое вывезет его с терминала Вентспилсского порта, сообщили агентству LETA в Государственной службе окружающей среды (VVD).
Корабль прибыл в порт в четверг. Представители Ventamonjaks рассказали, что погрузка будет завершена в ближайшее время и судно покинет порт в эти выходные.
В VVD сообщили, что для полного вывоза сжиженного аммиака с терминала Вентспилсского порта требуется два танкера.
В VVD подчеркивают, что ситуация находится под контролем, угроз безопасности нет. После того, как груз будет вывезен, VVD немедленно распорядится о приостановке работы терминала и начнет процесс его консервации, который займет несколько месяцев.
Опасный груз аммиака застрял в порту по причине антироссийских санкций.
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