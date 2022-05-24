Зутис: "Бриедис - это уходящее солнце"

В этот вечер на ринг вышли такие спортсмены, как Томс Лимбенс, Элвис Вейсбергс, Францис Розенталс, Марцис Грундулис, Ральфс Вилцанс и многие другие представители латвийского бокса.

Легковес Артём Рамлав одержал уверенную победу в бою против опытного боксёра из Танзании Исы Нампепечи (Issa Nampepeche), а латвийский боец ММА Даник Весненок дебютировал на боксёрском ринге в поединке против литовца Дейвидаса Дунаускаса - в равном бою судьи отдали бойцам ничью.

Также состоялся бой-реванш за пояс чемпиона Латвии между Эмилсом Шписом и Иваном Левицким, в котором Шпис одержал уверенную победу.

Главным боем вечера стал поединок в тяжёлом весе между рижанином Миланом Волковым и уроженцем Сабиле Кристапом Зутисом. Единогласным решением судей победу одержал Волков.

В разговоре с RUS TVNET Зутис признал, что Волков был значительно лучше его в этот вечер. "Были ли у меня шансы победить? Наверняка были. Я не выхожу в ринг с мыслью о поражении", - прокомментировал поражение Зутис.

Также боксёр прокомментировал своё решение вступить в ряды Земессардзе. "Да, я подал заявку, но мне отказали, потому что я не соответствовал требованиям. Из-за уголовного дела в отношении меня. Сейчас с юристами работаем над тем, чтобы это дело поскорее закончилось, и тогда я попробую [подать заявку] снова", - сказал Зутис.

В разговоре с RUS TVNET Зутис также высказался о ведущем латвийском боксёре Майрисе Бриедисе, который ранее сделал несколько заявлений насчёт своей позиции в войне между Россией и Украиной, а также выступил против сноса памятника в парке Победы.

"Бриедис из той части общества, которая не знает, кто убивал людей в Буче. Мнение его тренера... Это абсолютно неприемлемо для меня. Это моя главная претензия, потому что он всегда позиционировал себя как патриот. Хайп за счёт Бриедиса? Сравни меня и Бриедиса. Бриедис это уходящее солнце, а я - полдень".

Кристап Зутис также рассказал, что сейчас сосредоточен на поединке с Даниелем Риекстиньшем, который состоится осенью. После этого он бы с большим удовольствием встретился в ринге с Майрисом Бриедисом.