Финский депутат о чемпионате мира: "Это свинство. Людей попросту грабят"

Напомним, ранее латвийские спортивные журналисты рассказали, что цена на пиво на стадионе в Тампере составляет 8,90 евро. Бутылка воды также удовольствие не из дешёвых - 3 евро. Треугольный кусочек пиццы - 6 евро.

Керна рассказал журналу Turun Sanomat, что за последние дни получил десятки звонков от людей, которые считают, что их ограбили на чемпионате мира.

"Это свинство. Сначала люди покупают дорогие билеты на игры, едут на место проведения, а потом их обчищают до последнего цента по неприлично высоким ценам на пиво. Хоккей - национальный вид спорта Финляндии, и для многих употребление пива среднего качества является важной частью просмотра этого вида спорта. Девять евро за обычный стакан пива - непомерная цена.

Многие люди плачут у писсуара, когда им приходится думать о покупке следующего пива.

Всё это будет иметь долгосрочные последствия для имиджа Тампере", - приводит слова Керны "Чемпионат".

Керна считает, что в его обязанности входит борьба с ненадлежащим обращением с хоккейными болельщиками. Депутат также обещал потребовать снижения цен на пиво в Тампере.

"В Лапландии очевидно то, что довольный турист снова приедет сюда и принесёт деньги в государственную казну. У людей, приехавших в Тампере, лишь головная боль, пустые карманы и желание никогда больше не приезжать сюда. Это опасная ошибка", - цитирует Керну Turun Sanomat.

Чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая.