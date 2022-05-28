Анжелика Варум: измены Агутина, работа с Пугачевой и французские духи в ее честь
26 мая российской исполнительнице Анжелике Варум исполнилось 53 года. Рассказываем про эту знаменитость в рамках рубрики "Звезда недели".
26 мая российской исполнительнице Анжелике Варум исполнилось 53 года. Рассказываем про эту знаменитость в рамках рубрики "Звезда недели".
Дебютный альбом артистки назывался "Прощай, мой мальчик". После она работала у Аллы Пугачевой, где набралась опыта для сольных выступлений.
Анжелика Варум призналась в интервью Ирине Шихман, что так и не привыкла к псевдониму. В реальной жизни ее зовут Мария (Маша). Сценический псевдоним и образ исполнительницы создал ее отец Юрий Варум, который был автором многочисленных песен из репертуара дочери. Часть из них стали бессмертными хитами и музыкой, которая отражает эпоху 90-х: "Городок", "Осенний джаз", "Художник, что рисует дождь", "Ля-ля-фа" и многие другие.
В интервью звезда подчеркнула, что лирическую программу надо было разбавлять быстрыми и динамичными песнями, а потому отец сочинял для нее такие "сатирические и юмористические" вещи, которые ей не нравились. Она ощутила множество негатива в свой адрес, а потому даже не любит об этом вспоминать. В какой-то момент Анжелика взбунтовалась. Она решила, что с нее хватит. Тогда в ее репертуаре появились такие треки, как "Пожар".
"Душевного посыла не было. Я стала приносить каких-то молодых исполнителей, а папа ругался, что это не музыка... Он не мог это понять как музыкант, а я не могла больше работать в этом жанре. Мне было ужасно скучно. Я стала шаманом на сцене, перестала быть музыкантом. Выходила на сцену и знала - вот сейчас подниму руку, скажу публике встать. И все встанут... Я стала понимать, что это имитация. Мне от этого стало тоскливо и страшно. Я превращалась в пародию на саму себя, а мне нужно было что-то, что идет из сердца. И в этот момент появляется Ленька - абсолютно живой человек, музыкантище! Единственный человек, которого папа признал как музыканта", - вспоминает Варум.
Она подчеркнула, что они с Агутиным спасали друг друга. У Леонида тоже был момент, когда он боялся, что перестанет писать. После появилась дуэтная история. Папа Анжелики успокоился и с появлением Агутина перестал писать для дочери музыку.
Видео: Анжелика Варум - "Художник, что рисует дождь"
Для Леонида Анжелика стала третьей женой.
В 2010 году RUS TVNET спрашивал у Агутина о его браке. Тогда артист ответил: "Тут больше вопрос в том, должны ли люди, которые так много времени проводят вместе, не только находить общий язык, но должны ли они вообще были оказаться рядом друг с другом. Наша жизнь доказывает нам самим, что все произошло правильно".
На съемках проекта "Старые песни о главном - 3" Агутин играл Штирлица, который встречает любимую женщину. Константин Эрнст тогда был очень зол на артиста, который стоял словно деревянный. После выхода этого новогоднего музыкального фильма все подумали, что у пары роман, а ведь тогда они еще даже не целовались.
Издание "Домашний очаг" рассказывает, что их отношения начались внезапно.
Стремительно набирающий популярность Агутин решил, что ему необходим дуэт с популярной певицей. Анжелика Варум подходила идеально.
Он купил цветы и коньяк и пришел в гости к Варум и ее семье. Они договорились, записали песню "Королева", сняли клип, стали вместе гастролировать. Поклонники очень быстро решили, что между звездами самый настоящий роман.
После чувств, которые вспыхнули на съемках "Старых песен о главном", они старались все свободное время проводить вместе - поселились на съемной квартире как тайные любовники. Об их отношениях не подозревали даже директора.
Открыть правду пришлось, когда Анжелика забеременела. Они стали парой в 1998 году, а в 2000-м сыграли свадьбу. Супруги до сих пор счастливы в браке.
Видео: Варум и Агутин - "Королева"
Ранее Леонид Агутин в интервью журналистке Ирине Шихман откровенно рассказал, что однажды их с Анжеликой Варум брак оказался на грани, а причиной тому послужила измена певца. Инцидент произошел в 2011 году на конкурсе "Новая волна" в Юрмале.
Супруги чуть не развелись, но смогли сохранить отношения. С тех пор Леонид осторожнее обращается с алкоголем. В интервью Ирине Шихман Анжелика сказала: "Когда вы будете в отношениях лет 10-15, вы почувствуете, что ваше отношение к человеку, который находится рядом с вами, меняется. Те моменты, которые были в приоритете, когда вы только начинали ваши отношения, меняются. Дальше вопрос лишь в том, насколько вы можете жить в новой ипостаси. Обижаться на цунами же нелепо! А ведь цунами уносит жизни людей. Обижаться совершенно бессмысленно. Можно понять и простить, а можно понять и не простить. И это ваш выбор".
Анжелика призналась, что не смогла бы жить без любимого человека. Она просто не смогла бы идти дальше по жизни одна.
"Я поняла, что мне это даже физически причиняет боль. Я была очень удивлена, потому что я человек свободолюбивый. До определенного момента мне казалось - "чемодан в руки, все свободны". И в тот момент, когда ты осознаешь эту дыру, когда ты представляешь, что этого человека нет в твоей жизни, ты понимаешь, что ты зависим".
У Анжелики Варум с братом есть семейный бизнес, а именно виноделие: "У меня есть законные 50 гектаров земли, и таким образом я зарабатываю на пенсию… Однако я не пью, белые вина не понимаю совсем. Мне кажется, что в них чего-то не хватает".
Какое-то время певица занималась парфюмерным бизнесом. В 2008 году француз Жак Кавалье создал духи "Анжелика Варум" с запахом ландыша и зеленой розы.
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