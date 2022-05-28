Анжелика Варум: измены Агутина, работа с Пугачевой и французские духи в ее честь

"Душевного посыла не было. Я стала приносить каких-то молодых исполнителей, а папа ругался, что это не музыка... Он не мог это понять как музыкант, а я не могла больше работать в этом жанре. Мне было ужасно скучно. Я стала шаманом на сцене, перестала быть музыкантом. Выходила на сцену и знала - вот сейчас подниму руку, скажу публике встать. И все встанут... Я стала понимать, что это имитация. Мне от этого стало тоскливо и страшно. Я превращалась в пародию на саму себя, а мне нужно было что-то, что идет из сердца. И в этот момент появляется Ленька - абсолютно живой человек, музыкантище! Единственный человек, которого папа признал как музыканта", - вспоминает Варум.

Она подчеркнула, что они с Агутиным спасали друг друга. У Леонида тоже был момент, когда он боялся, что перестанет писать. После появилась дуэтная история. Папа Анжелики успокоился и с появлением Агутина перестал писать для дочери музыку.

Видео: Анжелика Варум - "Художник, что рисует дождь"

Брак с Леонидом Агутиным

Для Леонида Анжелика стала третьей женой.

В 2010 году RUS TVNET спрашивал у Агутина о его браке. Тогда артист ответил: "Тут больше вопрос в том, должны ли люди, которые так много времени проводят вместе, не только находить общий язык, но должны ли они вообще были оказаться рядом друг с другом. Наша жизнь доказывает нам самим, что все произошло правильно".

На съемках проекта "Старые песни о главном - 3" Агутин играл Штирлица, который встречает любимую женщину. Константин Эрнст тогда был очень зол на артиста, который стоял словно деревянный. После выхода этого новогоднего музыкального фильма все подумали, что у пары роман, а ведь тогда они еще даже не целовались.

Издание "Домашний очаг" рассказывает, что их отношения начались внезапно.

Стремительно набирающий популярность Агутин решил, что ему необходим дуэт с популярной певицей. Анжелика Варум подходила идеально.

Он купил цветы и коньяк и пришел в гости к Варум и ее семье. Они договорились, записали песню "Королева", сняли клип, стали вместе гастролировать. Поклонники очень быстро решили, что между звездами самый настоящий роман.

После чувств, которые вспыхнули на съемках "Старых песен о главном", они старались все свободное время проводить вместе - поселились на съемной квартире как тайные любовники. Об их отношениях не подозревали даже директора.

Открыть правду пришлось, когда Анжелика забеременела. Они стали парой в 1998 году, а в 2000-м сыграли свадьбу. Супруги до сих пор счастливы в браке.

Видео: Варум и Агутин - "Королева"

Измены