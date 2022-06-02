Сейм не смог принять законопроект о гражданском союзе: не удалось собрать кворум

Если законопроект не удастся принять в течение оставшегося срока полномочий 13-го Сейма, то 14-й Сейм сможет решить, продолжать ли его рассмотрение. Полномочия 13-го Сейма истекают осенью.

Сегодня отсутствовал кворум в двух голосованиях по первому предложению в законопроект о гражданском союзе, так как в них участвовало 40 депутатов. Для того, чтобы Сейм имел кворум для принятия решения, в голосовании должны принимать участие не менее 50 депутатов - половина из 100.

После десятиминутного перерыва в двух голосованиях принял участие 41 депутат.

ФОТО: Сейм

В связи с отсутствием кворума, согласно регламенту Сейма, председатель Сейма Инара Мурниеце закрыла сегодняшнее заседание Сейма. Однако сегодня парламент планирует продолжить свою работу, рассмотрев повестку дня прежних заседаний Сейма, по которым работа не была завершена.

Точно так же оставшиеся не решенными вопросы повестки дня сегодняшнего заседания планируется включить в повестку дня других заседаний Сейма.

Ранее сообщалось, что наметилась неопределенность в отношении кворума для принятия законопроекта о гражданском союзе. В предыдущих чтениях многие депутаты, выступающие против законопроекта, часто не принимали участия в голосовании, чтобы предотвратить принятие законопроекта.