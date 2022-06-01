Чт, 2.06.2022
Не могла остановиться - употребляла неделю, две, месяц. Хуже всего было, когда три месяца подряд каждый день принимала амфетамин. 14-летняя пациентка больницы "Гинтермуйжа"
14-летняя пациентка больницы "Гинтермуйжа"

Кто вам платит? ⟩ Что считать и не считать семьей? О чем спорят в Латвии

В Сейме решается судьба Закона о гражданском союзе. Сторонники выходят на пикеты с просьбой не откладывать его принятие. Противники рассылают страшилки о "родителе № 1" и "родителе № 2", предлагая закрепить в Конституции, что мать - это женщина, а отец - мужчина. Помимо всего прочего, в июне в Риге анонсирован RIGA PRIDE, проведение которого некоторые депутаты поспешили оспорить, связав с "опасностью распространения оспы обезьян". В Латвии происходит настоящая схватка между сторонниками "традиционных семей" и теми, кто выступает в защиту всех семей. В эфире "Кто вам платит?" пытаемся разобраться в по-настоящему противоположных мнениях.

Гости эфира: 

  • Дмитрий Трофимов, юрист, Latvijas vīru biedrība;
  • Юлия Ернева, адвокат, движение Dzīvesbiedri;
  • Борис Цилевич, депутат Сейма, "Согласие".

Темы эфира:

  • 00:00 Что считать и не считать семьей? О чем спорят в Латвии;
  • 11:40 Дмитрий Трофимов: "В законе не написано, что ребенок - это человек. Тоже самое можно и о котах сказать";
  • 20:44 Закон позволит уходить от налогов даже не гомосексуальным парам? Опасения Трофимова;
  • 24:01 "Семья - это то, где есть дети. Все". Трофимов про общественное благо;
  • 28:24 "Уход от налогов по этому Закону невозможен": комментарий Юлии Ерневой;
  • 35:30 "Исправляя Конституцию, придется выходить из ЕС" - об опасности узкой дефиниции семьи;
  • 46:01 "Вы сами сделали коалицию с гомофобами". Роль "Согласия" в (не)принятии Закона о гражданском союзе;
  • 57:39 Политические игры и парламент как хромая утка. О влиянии приближающихся выборов.

В записи передачу также можно посмотреть на платформе YouTube, на телеканале Duo7, а также теперь прослушать аудиоверсию в Spotify.

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