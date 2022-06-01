Кто вам платит? ⟩ Что считать и не считать семьей? О чем спорят в Латвии

В Сейме решается судьба Закона о гражданском союзе. Сторонники выходят на пикеты с просьбой не откладывать его принятие. Противники рассылают страшилки о "родителе № 1" и "родителе № 2", предлагая закрепить в Конституции, что мать - это женщина, а отец - мужчина. Помимо всего прочего, в июне в Риге анонсирован RIGA PRIDE, проведение которого некоторые депутаты поспешили оспорить, связав с "опасностью распространения оспы обезьян". В Латвии происходит настоящая схватка между сторонниками "традиционных семей" и теми, кто выступает в защиту всех семей. В эфире "Кто вам платит?" пытаемся разобраться в по-настоящему противоположных мнениях.