Почти половина молодежи Латвии осознанно покупает подделки

В то же время в среднем по Европейскому союзу (ЕС) более чем половина, или 52%, молодых людей признались, что в прошлом году приобрели онлайн по крайней мере один поддельный продукт как осознанно, так и не зная, что он поддельный. Правда, по сравнению с данными по Латвии в среднем в ЕС подделки осознанно покупали 37% респондентов.

"Хотя общий средний показатель стран-участниц ЕС об осознанном приобретении подделок онлайн ниже, чем в Латвии, данные свидетельствуют, что с 2019 года он существенно вырос. То есть в 2019 году 14% европейцев в возрасте от 15 до 24 лет осознанно приобретали какой-либо поддельный товар", - рассказал директор Патентного управления Латвии Агрис Баталаускис.

Молодые люди, приобретающие поддельные товары, в 21% случаев покупали поддельную одежду и аксессуары, в 14% - электронные устройства, еще в 14% - обувь, в свою очередь, в 11% случаев - предметы гигиены, косметику, средства по уходу за телом и духи.

В рамках количественного анализа в период с 7 по 28 февраля в 27 странах ЕС был опрошен 22 021 молодой человек в возрасте от 15 до 24 лет. Подобные данные обобщаются раз в три года, в этом году их публикация состоялась во Всемирный день борьбы с подделками, который в 2022 году отмечается в среду, 8 июня.

Цель исследования EUIPO - понять представления и действия молодых людей по отношению к защите прав на интеллектуальную собственность как в онлайн-среде, так и при покупке товаров физически.

"Приобретение поддельных товаров - нечто большее, чем вред народному хозяйству. Прежде всего, это может нанести вред самому человеку - его здоровью и безопасности. Производитель оригинальных товаров берет на себя ответственность за качество и надежность своего изделия. В то же время в случае с поддельным продуктом такой ответственности нет. Это означает, если начнется аллергическая реакция на материал, красящее вещество или содержимое, а также если электронное устройство взорвется из-за некачественного соединения, то последствия придется оплачивать самому покупателю", - подчеркивает Баталаускис.

Он также добавляет, что, приобретая поддельные товары, мы не только наносим вред себе или экономике, но и поддерживаем нечестных предпринимателей, которых не заботят ни собственные работники, ни вред, наносимый в долгосрочной перспективе.

"О важности приобретения аутентичных товаров или цифрового контента нужно говорить не только раз в году. Предприятия или людей, которые вкладывают свой интеллектуальный потенциал и средства в разработку продуктов, их улучшение и заботу о потребителе, нужно отмечать и защищать каждый день", - говорит Баталаускис.