Бритни Спирс вышла замуж: ее свадьбу чуть не сорвал бывший муж

Бритни Спирс вышла замуж за танцора Сэма Асгари (28). Так, во время свадебной церемонии в доме певицы в Лос-Анджелесе бывший муж звезды Джейсон Александр попытался сорвать торжество. Родственников Бритни Спирс на церемонии не было. Об этом сообщают TMZ и Variety.

Мужчина не был приглашен, однако он все же смог пробраться в дом певицы и вести оттуда прямую трансляцию в соцсетях. Его задержала охрана. Во время задержания Александр сопротивлялся и кричал, что Бритни его первая и единственная жена.

Полицейские выяснили, что в другом округе Александра разыскивают за кражу, поэтому он был отправлен под арест. Предъявят ли ему обвинения за вторжение в дом Спирс - пока неизвестно.

Джейсон Александр - друг детства Бритни Спирс. Они поженились в Лас-Вегасе в 2004 году, правда, спустя 55 часов брак был аннулирован. Артистка тогда объясняла случившееся тем, что "не полностью отдавала себе отчет в серьезности происходившего".