Названы фавориты ЧМ-2022 по футболу
Английская газета The Guardian составила рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Английская газета The Guardian составила рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В качестве главного фаворита издание называет сборную Аргентины, которая четыре года назад в России не сумела преодолеть барьер 1/8 финала турнира.
Сейчас команда Лионеля Скалони демонстрирует вдохновляющую игру - ни одного поражения в квалификации, победа в 2021 году на Кубке Америки и недавний разгром сборной Италии (3:0) в Финалиссиме.
Следом за Аргентиной, по мнению экспертов The Guardian, располагается сборная Бразилии. Второе место в рейтинге обусловлено тем, что бразильцы каждые четыре года входят в число фаворитов мирового первенства.
Третья в рейтинге - Испания. The Guardian отмечает молодое поколение испанских игроков во главе с Педри и Гави, но в качестве проблемы выделяется отсутствие первоклассного нападающего.
Далее в порядке убывания на чемпионский титул претендуют сборные Нидерландов, Германии, действующий чемпион мира по футболу - сборная Франции, а также команды Дании, Бельгии, Португалии и Англии. Замыкают рейтинг команды Южной Кореи, Коста-Рики, Катара, Австралии и Саудовской Аравии.
Напомним, 14 июня определились все 32 участника предстоящего турнира. Последнюю путёвку в Катар завоевала сборная Коста-Рики, обыгравшая в стыковом матче сборную Новой Зеландии.
Групповой этап ЧМ-2022 в Катаре:
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.
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