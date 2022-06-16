Названы фавориты ЧМ-2022 по футболу

В качестве главного фаворита издание называет сборную Аргентины, которая четыре года назад в России не сумела преодолеть барьер 1/8 финала турнира.

Сейчас команда Лионеля Скалони демонстрирует вдохновляющую игру - ни одного поражения в квалификации, победа в 2021 году на Кубке Америки и недавний разгром сборной Италии (3:0) в Финалиссиме.

Следом за Аргентиной, по мнению экспертов The Guardian, располагается сборная Бразилии. Второе место в рейтинге обусловлено тем, что бразильцы каждые четыре года входят в число фаворитов мирового первенства.

Третья в рейтинге - Испания. The Guardian отмечает молодое поколение испанских игроков во главе с Педри и Гави, но в качестве проблемы выделяется отсутствие первоклассного нападающего.

Далее в порядке убывания на чемпионский титул претендуют сборные Нидерландов, Германии, действующий чемпион мира по футболу - сборная Франции, а также команды Дании, Бельгии, Португалии и Англии. Замыкают рейтинг команды Южной Кореи, Коста-Рики, Катара, Австралии и Саудовской Аравии.

Напомним, 14 июня определились все 32 участника предстоящего турнира. Последнюю путёвку в Катар завоевала сборная Коста-Рики, обыгравшая в стыковом матче сборную Новой Зеландии.

Групповой этап ЧМ-2022 в Катаре: Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.