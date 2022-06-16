Вратарь сборной Латвии Штейнбор продолжит карьеру в "Вирслиге"

36-летний голкипер последние два сезона провёл в польском клубе "Ягеллония" из города Белосток. Штейнбор провёл за команду 20 матчей, в которых четыре раза оставил свои ворота нетронутыми.

До этого Штейнбор четыре сезона защищал цвета польской "Арки" из города Гдыня, с которой в 2017 году завоевал Кубок Польши и дважды - Суперкубок Польши.

Ранее Штейнбор выступал за кипрский "Неа Саламина", польский "Гурник", южноафриканский "Голден Эрроуз", лиепайский "Металлург" и "Юрмалу".

До 2018 года Штейнбор в сборной Латвии был сменщинком Андриса Ванина, но после того как тот завершил карьеру, именно Штейнбор стал основным голкипером национальной команды. На данный момент на счету Штейнбора 25 матчей за сборную.

В 2019 и 2020 годах Штейнбор признавался лучшим футболистом Латвии.