Чт, 16.06.2022
Я нигде не скрывал своей цели, даже когда можно было молчать, я говорил, и - начиная с Латвии - везде мне помогали. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

Вратарь сборной Латвии Штейнбор продолжит карьеру в "Вирслиге"

Павел Штейнбор ФОТО: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

Вратарь сборной Латвии по футболу продолжит карьеру в составе РФШ, сообщает официальный Twitter клуба.

36-летний голкипер последние два сезона провёл в польском клубе "Ягеллония" из города Белосток. Штейнбор провёл за команду 20 матчей, в которых четыре раза оставил свои ворота нетронутыми.

До этого Штейнбор четыре сезона защищал цвета польской "Арки" из города Гдыня, с которой в 2017 году завоевал Кубок Польши и дважды - Суперкубок Польши.

Ранее Штейнбор выступал за кипрский "Неа Саламина", польский "Гурник", южноафриканский "Голден Эрроуз", лиепайский "Металлург" и "Юрмалу".

До 2018 года Штейнбор в сборной Латвии был сменщинком Андриса Ванина, но после того как тот завершил карьеру, именно Штейнбор стал основным голкипером национальной команды. На данный момент на счету Штейнбора 25 матчей за сборную.

В 2019 и 2020 годах Штейнбор признавался лучшим футболистом Латвии.

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