TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - вратарь польского клуба «Арка» Павел Штейнбор. Устраивайтесь поудобнее!

Павел Штейнбор

Дата рождения: 21.09.1985

21.09.1985 Позиция: Вратарь

Вратарь Матчи/голы за сборную: 8/0

8/0 Клуб: «Арка» (Гдыня, Польша)

Блиц-интервью. 20 вопросов Павлу Штейнбору

О жизни в Польше

В интернете без труда можно найти видеоинтервью Павла на польском языке. Не зная, что Штейнбор является гражданином Латвии, ни за что не догадаешься, что польский - не родной язык латвийского футболиста. Вратарь говорит на польском практически без акцента.

«Многие так говорят, но я всё равно не могу сказать на польском всё, что думаю», - отмечает Штейнбор.

Латвийский вратарь перебрался в Польшу в 2013 году, провёл два сезона в команде «Гурник», затем один год поиграл на Кипре и снова вернулся в Польшу, где с 2016 года выступает за команду «Арка» из города Гдыня.

В клубе из Северной Польши в основном говорят на польском и английском языках, но Штейнбор отмечает, что есть в команде грузин Лука Зарандия, а также физиотерапевт, которому больше 50 лет. Именно с ними наш вратарь и может поговорить по-русски в случае необходимости.

В «Арке» 33-летний вратарь давно стал одним из самых любимых игроков у местных фанатов. После каждого матча болельщики клуба ставят оценки игрокам на местном сайте и потом выбирается лучший игрок полугодия. Штейнбор становился лучшим последние четыре голосования, то есть - два года подряд.

У самого вратаря есть особенный ритуал, связанный с клубом из Гдыни. Перед каждым матчем Павел вешает в воротах шарф «Арки». Эта традиция появилась перед финалом Кубка Польши, когда кто-то из болельщиков передал шарф футболисту Михалу Налепе, чтобы тот попросил Штейнбора повесить его в воротах. Тогда шарф оказался удачным - «Арка» выиграла трофей, а шарфик «поселился» в воротах латвийского голкипера.

Помимо номинаций на звание лучшего игрока клуба из Гдыни, Павел Штейнбор в конце минувшего сезона был включён в список трёх лучших вратарей чемпионата Польши. К сожалению, эта награда досталась Франтишку Плаху из "Пяста".

«Я не расстроился, честно. Я был удивлён, что меня вообще включили в тройку лучших вратарей, потому что моя команда боролась за выживание, а двое других вратарей боролись за чемпионство. Для меня эта номинация - это уже маленькая победа», - скромно отметил Штейнбор.

В минувшем сезоне «Арка» заняла 13-е место в чемпионате Польши. Это не очень радует Штейнбора, который отмечает, что команда может и должна играть лучше.

«Перед началом сезона у команды были совсем другие задачи, чем бороться за выживание. Мы должны были бороться за более высокие места», - говорит голкипер.

Контракт Павла с «Аркой» рассчитан ещё на один год с опцией продлить его ещё на один сезон. На вопрос, собирается ли Павел что-то менять и покидать Гдыню, вратарь с улыбкой на лице ответил, что в футболе всё очень быстро меняется, но пока - он игрок «Арки».

«Если говорить в плане жизни, то меня всё устраивает в Гдыни. Жалко, что семьи нет рядом. Дети ходят в школу в Риге. Жена тоже живёт в Латвии. Большую часть времени мы находимся порознь. Это единственный минус. Мне уже 33 года и предложений перебраться куда-то становится всё меньше, но они есть. Но сейчас у меня действующий контракт с «Аркой», - рассказал Штейнбор.

В прошлогоднем интервью официальному сайту клуба из Гдыни Штейнбор признался, что везде кроме Польши «чувствовал себя бездомным».

«Это не в прямом смысле, что я на улице в коробке жил. Просто когда уезжаешь в другую страну, то тебя всё равно тянет домой. А в Польше у меня нет такого чувства, что я хочу вернуться в Ригу, что мне не хватает Латвии. Я сейчас не о семье. По семье скучаешь, где бы ты не находился. Польша - это единственная страна, где я так себя чувствую. Мне кажется, что Польша близка с Латвией во многом. Люди у нас более менее похожи», - считает Штейнбор.

Семья тут, Павел там

До того, как перебраться в «Арку», семья Штейнбора была неразлучна, но переезд в Гдыню многое изменил.

«В 2016 году я подписал контракт с клубом на один год. В это время мой старший сын пошёл в школу. Мы с женой подумали и решили, что контракт всего на один год и нет смысла нам всем ехать в Польшу, искать школу ему - он привыкнет, а неизвестно, что будет дальше. Не хотелось травмировать детей, приучать к одному языку, потом возвращаться в Латвию и снова русский и латышский учить», - вспоминает футболист.

Год спустя Штейнбор подписал контракт с клубом ещё на один год, но семья приняла решение, что будет лучше, если они будут прилетать к папе, а папа к ним. «Будем, конечно, меньше видеться, но зато дети будут спокойно ходить в школу и детский сад. Сейчас у AirBaltic появился прямой самолёт из Риги в Гданьск - 50 минут и ты на месте».

Павел Штейнбор ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Штейнбор рассказывает, что в последнее время старший сын (Марьян, 8 лет) начал интересоваться футболом, расспрашивать и даже знает названия всех польских команд. Правда, занимается он не футболом, а вольной борьбой. Младший сын Павла (Дэвид, 5 лет) пока ходит на футбол, но больше для общего развития.

«Недавно мы были на даче у родителей жены. У меня там в гостевом домике осталась сумка со старыми спортивными вещами - майки других игроков, шорты, перчатки. Дети увидели это, надели перчатки, форму, бегали по территории, старший в воротах стоял. Нравится вроде бы. Но жена говорит - кем угодно, но только не вратарём! Нападающим, полузащитником могут быть, а вратарём - нет. Это слова жены», - рассказывает футболист.

Павел отмечает, что специально не старался привить сыновьям любовь к футболу, так как не хочется этого делать насильно. «Мне кажется, что дети должны сами прийти к тому, что им нравится. Заставлять - это не очень правильно».

Между Польшей и Латвией пропасть?

Несколько лет назад Штейнбор в своём интервью заявил, что «чемпионат Латвии по футболу умирает». С тех пор прошло какое-то время и нам стало интересно, изменилось ли что-то и пошёл ли местный футбол «на поправку»?

«Когда мне было лет 19-20, когда «Юрмала» попала в Высшую Лигу, то посещаемость на стадионах была гораздо выше. Практически на все матчи и во всех городах ходили люди. Сейчас ты смотришь какой-нибудь обзор - играют где-то на школьном поле, сидит на трибунах 20 человек… В этом плане я имел ввиду, что футбол в Латвии умирает. Жалко, что так происходит. Нету какой-то околофутбольной жизни. Хотя, мне тут сказали, что на недавнем дерби Риги было 3,5 тысячи человек - это неплохо», - говорит вратарь.

Сам Штейнбор говорит, что продолжает следить за местным чемпионатом. «У меня здесь до сих пор играет много знакомых. Болею я, наверно, за «Лиепаю», потому что там играет Денис Иванов - один из моих лучших друзей. Сам я тоже когда-то играл в этом городе. Интересно, конечно, посмотреть и за «Ригой» и за РФШ. Можно сказать, что это гранды нашего футбола».

По мнению Штейнбора, латвийские команды могли бы побороться и быть конкурентоспособными в чемпионате Польши. Вратарь считает, что между латвийскими и польскими футболистами нет какой-то большой пропасти.

«Всё в маленьких деталях. Привези сюда варшавскую «Легию», выпусти играть на синтетическом поле в Риге, сними это на видео - разницы никакой не будет между польскими и нашими футболистами. Самая большая разница в том, что окружает футбол. Вот здесь между Латвией и Польшей пропасть», - считает футболист.

Настоящая экзотика: Из Лиепаи в Южную Африку

До того, как перебраться в чемпионат Польши, Штейнбор играл в рижском «Сконто», «Юрмале» и лиепайском «Металлурге», а потом случился один из самых экзотических переездов в латвийском футболе. В 2012 году Павел Штейнбор подписал контракт с южноафриканским клубом «Голден Эрроуз».

В ЮАР Штейнбор оказался благодаря своему другу Денису Иванову, у которого там была знакомый агент. Сам Иванов, кстати, был первым из Латвии, кто выбрал такое необычное место продолжения футбольной карьеры - в 2009 году защитник подписал контракт с «Аяксом» из Кейптауна.

«Мне из ЮАР позвонил агент и сказал, что они с тренером приедут посмотреть на меня. Я тогда не поверил, что кто-то из Африки полетит в Латвию. Подумал, что рассказывают какие-то сказки», - вспоминает Штейнбор.

Агент ни разу не шутил. Через две недели они вместе с тренером прибыли в Латвию, посмотрели два матча с участием Штейнбора, после которых подошли к игроку и предложили подписать контракт.

«Наш разговор длился две минуты. Он сказал - «Павел, я увидел то, что хотел. Я бы хотел, чтобы ты был в моей команде». Всё было настолько чётко, ясно и понятно, что я просто обалдел и ответил, что согласен», - рассказывает Штейнбор.

Штейнбор рассказывает, что перед полётом в Южную Африку у него было совсем другое представление об этой стране. Оказалось, что там живут обычные, цивилизованные люди, а страна настолько красивая, что жена Павла до сих пор мечтает снова туда поехать.

Павел Штейнбор с Кубком Польши ФОТО: www.arka.gdynia.pl

Что касается безопасности, то футболист говорит, что это зависит от того, куда ты собрался ехать. «Йоханнесбург, например, находится в центре страны и этот город «потемнее». Там нужно знать, куда можно ехать, а куда - нет. Мы жили в городе Дурбан на берегу океана - прекрасное место. Когда ездили по стране, то в основном по всяким тропическим местам - смотреть на бегемотов и кататься на катерах».

Что касается футбола в Южной Африке, то тренер, который звал Штейнбора на другой конец света, ушёл из команды спустя три месяца. После этого для латвийского вратаря всё перевернулось верх дном. «Я подписал контракт на два года, но решил уехать через год. Мне кажется, что в плане футбола там не было перспектив».

Кипрские приключения

В 2013 году жизнь в жаркой Африке у океана Штейнбор решил поменять на переезд в польский город Забже, о котором мало кто слышал за пределами Польши. Отыграв в местном клубе «Гурник» два сезона латвийскому вратарю поступило предложение из Кипра.

В представлении среднестатистического болельщика чемпионат Кипра - это место, куда едут зарабатывать деньги, пить коктейли под пальмой и загорать на пляжах Средиземного моря. Штейнбор отмечает, что ехал туда точно не из-за пальм и денег.

«Мой контракт не подразумевал больших денег. Зарплата была на уровне той, которую я получал в Польше. Скажу честно, на тот момент это просто было единственное конкретное предложение продолжить карьеру».

В кипрской команде «Неа Саламина» футболист провёл один сезон. Вратарь вспоминает, что первое впечатление было хорошим, но потом эмоции ушли на второй план и стало тяжеловато. После этого Штейнбор оказался в Гдыни, где наконец почувствовал себя как дома.

Штейнбор - основной вратарь сборной или ещё нет?

Интервью с Павлом мы записывали до матчей отборочного этапа Евро-2020 против Израиля и Словении, в который сборная Латвии потерпела два неприятных поражения. Перед игрой с Израилем настроение было боевым, все были настроены на первый домашний матч сборной с большим оптимизмом, но вышло, как вышло.

Перед матчем с Израилем было непонятно, кто будет основным вратарём нашей сборной - многолетний первый номер Андрис Ванин или Павел Штейнбор, который заменил его в весенних матчах против Северной Македонии и Польши.

Андрис Ванин и Павел Штейнбор ФОТО: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

Поздравлять ли Штейнбора с тем, что он стал официальным номером «1» в воротах национальной команды? Так звучал наш вопрос.

«Ни в коем случае! Наш первый номер - это Андрис Ванин. Я выполняю роль второго/третьего вратаря. Тут у нас нет разделения с Каспаром, кто второй, а кто третий», - скромно ответил Штейнбор.

Скромность, конечно, это похвально, но, когда весной Штейнбор вышел на поле вместо травмированного Ванина в матче против Северной Македонии, то латвийский Twitter (в большинстве своём) был рад этой замене, подчёркивая, что наконец-то эпоха Ванина закончилась.

«То, сколько Андрис сделал для нашей сборной, мне кажется, ни один полевой игрок не сделал. Так говорить, мне кажется, немного неправильно. Ванин - наш капитан и первый номер. То, что у меня получилось сыграть хорошо в одном матче… мне кажется рано говорить такие вещи», - снова скромно ответил Павел.

Кажется, что реакция Twitter и тех, кто радовался выходу Штейнбору, вполне объяснима. Вратарь провёл в чемпионате Польши два сезона подряд, не пропустив ни минуты, его номинируют на звание лучшего вратаря, а в сборной он неизменно уступает место в воротах Ванину, который у себя в клубе не всегда попадает в заявку на игру. Неужели не копится какая-то футбольная злость и обида в связи с этим?

«Злости нету, потому что это сборная. Может быть в клубе было бы по-другому. В сборную ты приезжаешь, как в семью. Я испытываю большое уважение к Андрису, потому что даже не играя, он всегда находится в форме и показывает класс», - ответил Павел Штейнбор.

Забавно, что после вынужденной замены в Скопье, в следующем матче Штейнбор вышел в основном составе на матч против Польши - страны, в которой вратарь постоянно выступает.

ФОТО: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

«Выходя на стадион в Варшаве я знал, что он будет полным, что будет много болельщиков. Я на этом стадионе играл трижды. Там обалденная атмосфера. Кроме того, польское общество и СМИ тоже подогревали атмосферу перед игрой. Играть со сборной в той стране, в которой ты играешь постоянно - это незабываемые эмоции».

Следующие матчи в рамках отборочного этапа Евро-2020 сборная Латвии проведёт в сентябре - 6-го числа на выезде против Австрии, а 9-го - в Риге против Северной Македонии. Кто в этих матчах будет стоять в воротах национальной команды - вопрос вторичный, если говорить о болельщиках, которые просто ждут, что наши футболисты наконец победят. Перед каждой игрой мы не устаём писать о том, что верим в сборную и верим в наших футболистов. Поводов для оптимизма, конечно, не много. Но, как говорится, с командой нужно быть не только, когда она поднимает кубок над головой, но и тогда, когда она находится на дне.