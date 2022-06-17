МВФ повысил прогнозы прироста ВВП и инфляции в Латвии

МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,5%, а в следующем - на 2,7%.

Апрельский прогноз фонда предусматривал, что в этом году прирост ВВП Латвии составит 1%, в следующем - 2,4%.

Одновременно МВФ ожидает, что среднегодовая инфляция в Латвии в этом году составит 14,5%, в следующем году - 7,5% вместо ранее прогнозируемых 10% и 3,9%.

МВФ указывает, что негативные последствия войны России против Украины в настоящее время являются основной проблемой, которую предстоит решать правительству Латвии. В краткосрочной перспективе фискальная политика должна способствовать уменьшению давления из-за войны, в том числе снизить влияние высоких цен на энергоресурсы на наиболее уязвимые слои населения, однако в то же время государству нужно улучшать показатели инвестиций, гарантировать энергетическую безопасность и поддерживать восстановление экономики.

В долгосрочной перспективе правительству Латвии необходимо ускорить структурные реформы в экономике, стимулируя перераспределение рабочей силы и способствуя переходу к более устойчивому и умному росту, указывает МВФ.

В то же время фискальная поддержки для снижения негативных последствий высоких цен на энергоресурсы должна быть краткосрочной и целевой. Всеобщая поддержка не только уменьшит доступные ресурсы, которые могут быть использованы для поддержки менее защищенных категорий жителей, но и увеличит давление на инфляцию.

В свою очередь меры по повышению энергетической безопасности должны учитывать планы "зеленого" преобразования Латвии. Диверсификация поставок, в том числе за счет расширения импорта сжиженного природного газа, и инвестиции в "зеленую" энергию значительно повысят надежность энергоснабжения, отмечает МВФ.

Как указывает фонд, главные риски для роста экономики и инфляции связаны с возможными сбоями в поставках российского газа, ростом цен на энергоресурсы и продукты питания, а также появлением новых штаммов Covid-19.

Миссия МВФ находилась в Латвии с 1 по 15 июня.