"Не было ни одного заявления". Службы отвергают утверждения сестры убитой беременной женщины

"Социальные работники подтвердили, что женщину видели, когда она ходила за одеждой из гуманитарной помощи, которая доступна в социальной службе, но никогда не высказывала желания, чтобы мужчина был отделен от семьи. Работники не замечали, чтобы у женщины бы синяки.

И от родственников или сестры социальная служба не получала информации о конфликтах, касающихся беременной. Родственники не сообщали о возможном насилии ни устно, ни письменно", - пояснили в управлении.

Сиротский суд Прейльского края также отвергает утверждения сестры убитой беременной по поводу несоответственных действий. Сиротский суд не получил и не зарегистрировал ни одного заявления, однако, если бы так было, то реакция последовала бы незамедлительно и была бы привлечена и полиции, утверждает председатель сиротского суда.

"Это лицо не обращалось в сиротский суд Прейльского края, ее родственники также не обращались за помощью. Поэтому мы не могли оказать ей никакой помощи. Если бы она обращалась, мы бы точно рассказали ей все возможные варианты, где она может получить помощь. Это мог быть кризисный центр, также можно было обращаться в Госполицию и получить услуги по реабилитации.

Мы точно со своей стороны помогли бы ей обеспечить временную защиту против насилия, даже если она не в нашем поле зрения и не является клиенткой сиротского суда", - указала председатель сиротского суда Прейльског окрая Наталия Ринча.

Ничего о насилии в семье не сообщали и полиции, утверждает начальник прейльского участка Айгар Салениекс.

"Подозреваемый несколько раз был судим за кражи, ограбление и хранение наркотических веществ.

В последний раз из мест лишения свободы мужчина был освобожден 11 апреля этого года. Семья, в которой произошло убийство, ранее не попадала в поле зрения полиции в связи с возможными семейными конфликтами.

Ни сама умершая, ни кто-то из ее родственников не обращались в полицию с заявлением о насилии или угрозах. Упомянутый уголовный процесс по факту убийства передан для расследования бюро криминальной полиции Латгальского региона", - пояснил начальник прейльского участка Госполиции.

Сестра убитой беременной отрицает информацию о том, что она и ее родственники не обращались в ответственные учреждения, и планирует написать заявление по поводу бездействия служб. Женщина пыталась убедить сестру не продолжать насильственные отношения, однако беременная это игнорировала.

Напомним, ранее журналисты Degpunktā связались с сестрой убитой женщины, которая рассказала новую информацию о произошедшем.

"Когда мне позвонили и сообщили, что моя сестра убита, мы вместе с сестрами прибежали сюда, на место убийства.

Когда вошли в квартиру, двери были открыты, увидели много крови. Кровь была на полу, на ее вещах, на двери было много крови", - рассказала сестра убитой.

Агрессивный мужчина ранее уже публично предупреждал родственников: если ему что-то не понравится в поведении женщины, он применит физическую силу и она за это ответит, сообщает передача.

"Пока что не нет результатов экспертизы, но в морге сказали, что смерть наступил в результате травмы мозга. У нее был травмирован череп. Насколько понимаю и ребенок...

Ребенок был весь синий, избитый. Он многократно бил ее сковородкой по животу. Везде травмы, ни одного живого места. Пальчики, лицо, все сломано. Он сначала не хотел убивать, пытал. Каждый палец, ногу сломал, после этого уже добрался до головы", - говорит сестра.

Сейчас мужчина находится за решеткой, начат уголовный процесс. Ему грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

Назначены различные экспертизы, полиция продолжает расследование.

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