В Прейли убита беременная женщина; полиция задержала мужчину
Государственная полиция (VP) задержала мужчину по подозрению в убийстве беременной женщины в Прейли, сообщили в VP.
Государственная полиция (VP) задержала мужчину по подозрению в убийстве беременной женщины в Прейли, сообщили в VP.
По информации полиции, 24 мая в Прейли была убита беременная женщина 1992 года рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По подозрению в убийстве полицейские задержала мужчину 1981 года рождения, позднее суд принял постановление о его аресте.
В настоящее время мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье 117 (1) за убийство беременной женщины (если убийца знал о факте беременности). По этой статье мужчине может грозить пожизненное лишение свободы, лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.
Назначены различные экспертизы, полиция продолжает расследование.
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