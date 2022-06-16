В Прейли убита беременная женщина; полиция задержала мужчину

В настоящее время мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье 117 (1) за убийство беременной женщины (если убийца знал о факте беременности). По этой статье мужчине может грозить пожизненное лишение свободы, лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.