Павел Мамаев во второй раз стал отцом

"Тимофей, как же мы тебя ждали! Я настолько счастлива, что даже нет слов, чтобы описать моё состояние", - написала Санько, у которой уже есть сын от первого брака.

Мальчик появился на свет весом 3500 граммов и ростом 54 сантиметра.

Напомним, Мамаев и Санько сыграли свадьбу в начале 2022 года, а в апреле прошлого года футболист развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой, с которой они прожили в браке около восьми лет. У пары есть общая дочь Алиса. Также Мамаев воспитывал сына Аланы от первого брака Алекса. После развода дети остались жить с матерью.

Последним клубом Мамаева стали подмосковные "Химки", за которые он играл с января 2022 года. По окончании сезона-2021/22 Мамаев покинул команду, за которую провёл семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.