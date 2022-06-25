Фото ⟩ В Варшаве поляки и украинцы провели совместный гей-парад

Парад в Киеве в этом году невозможен из-за войны. Введенное Украине военное положение запрещает массовые собрания.

В Варшаве участники парада прошли четыре километра по центру города, требуя большей терпимости и равноправия. На их плакатах было написано "Любовь есть любовь" и "Принятие".

В Польше не разрешены однополые браки, а консервативное правительство видит в борьбе за более широкие права ЛГБТ угрозу ценностям католической церкви.

К традиционным лозунгам в защиту и поддержку ЛГБТ-сообщества в этот раз добавились и антивоенные лозунги, например, "Украинская армия победит тьму".

"Мы выступаем за политическую поддержку Украины и основные права человека для украинского народа", — сказал Ленни Эмсон, директор Киевского прайда.

"Это не праздник. Будем ждать победы, чтобы отпраздновать", - добавил он.

Галерея: Парад в Варшаве, организованный совместно с украинским ЛГБТ-сообществом

Представители ЛГБТ-сообщества также являются жертвами войны России против Украины, и вопрос о признании однополых партнерств недавно вновь возник в Украине, не в последнюю очередь потому, что однополые партнеры имеют право хоронить своих супругов во время войны.

Если Украина проиграет войну, это станет трагедией для всего украинского народа, но ЛГБТ-сообществу грозит полное уничтожение, предупредил Эмсон. Он сказал, что в случае проигрыша представители ЛГБТ будут убиты, вынуждены будут бежать или скрывать свою личность.

В своем манифесте Киевский прайд призывает людей осознать, что географическая граница между демократической Украиной и самодержавной Россией и Беларусью - это не просто линия между государствами, но и граница между зоной свободы и зоной репрессий.

До 1993 года гомосексуальность в России была криминализирована, но до 1998 года она официально считалась психическим заболеванием. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий "пропаганду гомосексуализма" в присутствии несовершеннолетних.

ЛГБТ-активисты рассматривают закон 2013 года как способ демонизировать и дискриминировать ЛГБТ-сообщество.

Ранее RUS TVNET также поговорил с директором Киевского прайда Ленни Эмсоном.