Видео ⟩ Разговор с директором Киевского прайда Ленни Эмсоном
В этом году Рига стала домом и для Киевского прайда. В студии TVNET GRUPA особый гость - директор Киевского прайда Ленни Эмсон (Lenny Emson).
В этом году Рига стала домом и для Киевского прайда. В студии TVNET GRUPA особый гость - директор Киевского прайда Ленни Эмсон (Lenny Emson).
Когда началась война, Ленни Эмсон находился в Канаде. Там же им было создано безопасное место для представителей ЛГБТ-сообщества из Киева.
Сегодня в студии TVNET GRUPA обсудим положение ЛГБТ-сообщества в Украине, влияние войны, представителей ЛГБТ+ в армии, толерантность общества в Канаде, Украине и Латвии и не только.
Встречаемся в 16:00 тут или на страничке RUS TVNET в Facebook!
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