Видео ⟩ Разговор с директором Киевского прайда Ленни Эмсоном

Когда началась война, Ленни Эмсон находился в Канаде. Там же им было создано безопасное место для представителей ЛГБТ-сообщества из Киева.

Сегодня в студии TVNET GRUPA обсудим положение ЛГБТ-сообщества в Украине, влияние войны, представителей ЛГБТ+ в армии, толерантность общества в Канаде, Украине и Латвии и не только.

журналист портала RUS TVNET Раиса Смирнова ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Встречаемся в 16:00 тут или на страничке RUS TVNET в Facebook!