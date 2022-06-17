Пт, 17.06.2022
Мы слышим каждый взрыв и радуемся каждому украинскому снаряду, упавшему где-то рядом. Это значит, что о нас не забыли. Катерина, предприниматель из Херсона
Катерина, предприниматель из Херсона
  • RUS TVNET
  • TV ART
  • Лица
  • Разговор с директором Киевского прайда Ленни Эмсоном

Видео ⟩ Разговор с директором Киевского прайда Ленни Эмсоном

В этом году Рига стала домом и для Киевского прайда. В студии TVNET GRUPA особый гость -  директор Киевского прайда Ленни Эмсон (Lenny Emson). 

Когда началась война, Ленни Эмсон находился в Канаде. Там же им было создано безопасное место для представителей ЛГБТ-сообщества из Киева. 

Сегодня в студии TVNET GRUPA обсудим положение ЛГБТ-сообщества в Украине, влияние войны, представителей ЛГБТ+ в армии, толерантность общества в Канаде, Украине и Латвии и не только.

журналист портала RUS TVNET Раиса Смирнова ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Встречаемся в 16:00 тут или на страничке RUS TVNET в Facebook!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back