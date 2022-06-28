Исследование: нижнее белье какого цвета возбуждает больше всего?

Такое исследование провели ученые из Бандунгского технологического института в Индонезии, и его результаты были опубликованы в Australasian Marketing Journal.

В эксперименте участвовали две группы - мужчины и женщины. В каждой группе было по 10 человек.

Участников подключили к оборудованию для мониторинга активности мозга и показывали нижнее белье пяти разных цветов - красного, черного, серого, белого и коричневого.

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Белое белье оказалось наиболее привлекательным для мужской группы, а красное - для женской.

Мужчинам меньше всего нравилось красное белье, а девушкам - черное.

Исследователи пришли к достаточно простому выводу - в среднем представителей обоих полов привлекает яркое белье, тогда как темные цвета вызывают уныние и снижают сексуальный интерес.