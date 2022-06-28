Исследование: нижнее белье какого цвета возбуждает больше всего?

Такое исследование провели ученые из Бандунгского технологического института в Индонезии, и его результаты были опубликованы в Australasian Marketing Journal.
В эксперименте участвовали две группы - мужчины и женщины. В каждой группе было по 10 человек.
Участников подключили к оборудованию для мониторинга активности мозга и показывали нижнее белье пяти разных цветов - красного, черного, серого, белого и коричневого.
Белое белье оказалось наиболее привлекательным для мужской группы, а красное - для женской.
Мужчинам меньше всего нравилось красное белье, а девушкам - черное.
Исследователи пришли к достаточно простому выводу - в среднем представителей обоих полов привлекает яркое белье, тогда как темные цвета вызывают уныние и снижают сексуальный интерес.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!