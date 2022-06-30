Если холодный суп на кефире надоел: 3 рецепта без него

Холодный суп с редиской и лимонным соком
- 300 г свеклы;
- 300 г свежих огурцов;
- 200 г редиса;
- 2 сваренных вкрутую яйца;
- сок 1 лимона;
- сметана;
- сахар;
- соль;
- зеленый лук;
- укроп;
- петрушка.
- Отварить свеклу без добавления специй и соли. Воду, в которой варилась свекла, нужно будет в дальнейшем использовать для супа.
- Натереть свеклу. Нарезать огурцы. Яйца также натереть или нарезать.
- Лук, укроп и петрушку мелко нарубить. Посыпать их солью и сахаром, затем отжать штампом до выделения сока.
- Лимон лучше всего использовать с целой мякотью, нарезанной и очищенной от косточек. Если под рукой нет лимона, можно использовать лимонную кислоту или столовый уксус по своему вкусу.
- Все выкладываем в уже остуженную воду, в которой варилась свекла. В конце добавляем сметану и перемешиваем.
Холодный свекольный суп со сметаной
- 1 банка маринованной тертой свеклы;
- 2-3 варенных яйца;
- 2-3 свежих огурца;
- 200-300 г сметаны;
- 2 л воды;
- укроп;
- зеленый лук;
- соль;
- сахар;
- уксус или лимонная кислота по вкусу.
- Яйца и огурцы натереть на крупной терке.
- Лук и укроп мелко нарубить.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты без воды. Вкус должен быть сильно кисло-сладким, так как в воде вкус будет слабее.
- В остывшей кипяченой воде перемешать все ингредиенты.
Холодный суп со сметаной
- 2 свеклы;
- 2 л воды;
- 2 свежих огурца;
- 150 г докторской колбасы;
- 3 столовые ложки сметаны;
- 30 г укропа;
- 1/2 чайной ложки горчицы;
- соль по вкусу.
- Очистить свеклу и нарезать ее кубиками. Отварить их вместе с солью в воде до мягкости. Затем оставить свеклу в той же воде охлаждаться.
- Огурцы и колбасу нарезать, укроп мелко нарубить. Добавить все в воду к остывшей свекле. Для пикантности можно добавить горчицу.
- Перемешиваем все.
- Разливая суп по тарелкам, в каждую из них - добавить одну столовую ложку сметаны.
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