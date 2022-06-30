Чт, 30.06.2022
Все мои друзья шутят, что я уже не совсем цивильный, но и не военный – я как будто посередине – звено между мирной и военной жизнью. Вадим Булик, украинский волонтер
Вадим Булик, украинский волонтер

Если холодный суп на кефире надоел: 3 рецепта без него

Холодный суп (свекольник, холодник, холодный свекольный суп). Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Timolina

Если вдруг в ближайших к вам магазинах все еще нет кефира (или суп на нем вам уже просто приелся) - эта подборка - для вас! 

Холодный суп с редиской и лимонным соком 

ФОТО: depositphotos.com

 

Ингредиенты:

  • 300 г свеклы;
  • 300 г свежих огурцов;
  • 200 г редиса;
  • 2 сваренных вкрутую яйца;
  • сок 1 лимона;
  • сметана;
  • сахар;
  • соль;
  • зеленый лук;
  • укроп; 
  • петрушка.

Приготовление: 

  1. Отварить свеклу без добавления специй и соли. Воду, в которой варилась свекла, нужно будет в дальнейшем использовать для супа. 
  2. Натереть свеклу. Нарезать огурцы. Яйца также натереть или нарезать. 
  3. Лук, укроп и петрушку мелко нарубить. Посыпать их солью и сахаром, затем отжать штампом до выделения сока.
  4. Лимон лучше всего использовать с целой мякотью, нарезанной и очищенной от косточек. Если под рукой нет лимона, можно использовать лимонную кислоту или столовый уксус по своему вкусу.
  5. Все выкладываем в уже остуженную воду, в которой варилась свекла. В конце добавляем сметану и перемешиваем. 

Холодный свекольный суп со сметаной

ФОТО: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • 1 банка маринованной тертой свеклы;
  • 2-3 варенных яйца;
  • 2-3 свежих огурца;
  • 200-300 г сметаны;
  • 2 л воды;
  • укроп;
  • зеленый лук;
  • соль;
  • сахар;
  • уксус или лимонная кислота по вкусу. 

Приготовление: 

  1. Яйца и огурцы натереть на крупной терке. 
  2. Лук и укроп мелко нарубить.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты без воды. Вкус должен быть сильно кисло-сладким, так как в воде вкус будет слабее.
  4. В остывшей кипяченой воде перемешать все ингредиенты.

Холодный суп со сметаной

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 свеклы;
  • 2 л воды;
  • 2 свежих огурца;
  • 150 г докторской колбасы;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • 30 г укропа;
  • 1/2 чайной ложки горчицы;
  • соль по вкусу. 

Приготовление: 

  1. Очистить свеклу и нарезать ее кубиками. Отварить их вместе с солью в воде до мягкости. Затем оставить свеклу в той же воде охлаждаться.
  2. Огурцы и колбасу нарезать, укроп мелко нарубить. Добавить все в воду к остывшей свекле. Для пикантности можно добавить горчицу. 
  3. Перемешиваем все. 
  4. Разливая суп по тарелкам, в каждую из них - добавить одну столовую ложку сметаны.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back