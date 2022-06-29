"Ощущение, что вся Латвия живет лишь на холодном супе". В магазинах не найти кефир и свеклу

"Почему везде раскуплен кефир???":

kāpēc visur ir izpirkts kefīrs???? 😡 — Imanc (@navsafevecit) June 28, 2022

1-й твит: "Весь кефир скуплен. Ну ничего, придется с молоком делать".

2-й твит: "Не было ни зеленого лука, ни кефира, ни свеклы. И нигде не купить даже готовый холодный суп":

Nebija ne loki, ne kefīra, ne bietes. Un nekur nevar nopirkt pat gatavu auksto zupu 💔 — evteanete (@evteanete) June 28, 2022

Кто-то даже предлагал "обменять" квартиру на кефир:

te kefīrs ir atbrīvojis 2istabu dzīvokli pic.twitter.com/N2VhuXY8dC — Edgars Prancāns (@ahmdhm) June 29, 2022

"Сегодня ощущение, что вся Латвия живет лишь на холодном супе - ни свеклы, ни кефира в магазине":

šodien sajūta, ka visa Latvija dzīvo vien no aukstās zupas - ne bietes, ne kefīrs veikalā — Simona (@nowiami1) June 28, 2022

Были и те, кто не мог купить менее "трендовый" товар: "Мне этот ваш кефир абсолютно безразличен, но не знаю, как относиться к тому, что второй день не могу купить укроп":

Man tas jūsu kefīrs visai vienaldzīgs, bet nezinu kā justies par to, ka otro dienu nevaru nopirkt dilles — katrine 🇺🇦🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇪🇺 (@charliestree) June 28, 2022

А кто-то не сдавался даже после походов в два магазина: "Четвертый магазин и этот братский кефир, отвечаю, последний во всем районе":

4tais veikals un šitais bralyuku kefīrs ir, atvičaju, pēdējais visā rajonā pic.twitter.com/RDGUo3B53c — Imanc (@navsafevecit) June 28, 2022

"Ты знаешь, что началось латвийское лето, когда в Рими больше не осталось ни одного кефира и раскуплена вся свекла":

Tu zini, ka sākusies Latvijas vasara, kad @RimiLatvija vairs nav palicis neviens kefīrs un ir izpirktas visas bietes. pic.twitter.com/X48TR6UHob — Dāvis M. Daugavietis (@DDaugavietis45) June 28, 2022

На отсутствие кефира в магазинах обратила внимание и популярный инфлюенсер Элина Дидрихсоне:

ФОТО: Instagram

А пользователь в TikTok, например, просил быть жителей понимающими. Ведь жарко всем!

А кто-то просто шутил на тему того, что это обычное дело в стране в жару: