"Ощущение, что вся Латвия живет лишь на холодном супе". В магазинах не найти кефир и свеклу

"Почему везде раскуплен кефир???":
1-й твит: "Весь кефир скуплен. Ну ничего, придется с молоком делать".
2-й твит: "Не было ни зеленого лука, ни кефира, ни свеклы. И нигде не купить даже готовый холодный суп":
Кто-то даже предлагал "обменять" квартиру на кефир:
"Сегодня ощущение, что вся Латвия живет лишь на холодном супе - ни свеклы, ни кефира в магазине":
Были и те, кто не мог купить менее "трендовый" товар: "Мне этот ваш кефир абсолютно безразличен, но не знаю, как относиться к тому, что второй день не могу купить укроп":
А кто-то не сдавался даже после походов в два магазина: "Четвертый магазин и этот братский кефир, отвечаю, последний во всем районе":
"Ты знаешь, что началось латвийское лето, когда в Рими больше не осталось ни одного кефира и раскуплена вся свекла":
На отсутствие кефира в магазинах обратила внимание и популярный инфлюенсер Элина Дидрихсоне:
А пользователь в TikTok, например, просил быть жителей понимающими. Ведь жарко всем!
А кто-то просто шутил на тему того, что это обычное дело в стране в жару:
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!