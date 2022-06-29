Ср, 29.06.2022
В Латвии определенно красивые женщины, и они точно следят за собой, возможно, даже больше, чем где-либо еще в мире. Однако я думаю, что в Латвии у женщин что-то не так со стилем. Дита Грауда, гример и стилист
Дита Грауда, гример и стилист
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"Ощущение, что вся Латвия живет лишь на холодном супе". В магазинах не найти кефир и свеклу

На полках магазинов Латвии пропал кефир ФОТО: Rus TVNET

В последние дни для жителей Латвии стало настоящим вызовом найти в супермаркетах для приготовления холодного супа кефир, свеклу и даже зелень. Так, полки с этими продуктами в большинстве магазинов были пусты, на что и обратили внимание пользователи Сети. Собрали реакции - от злости до шуток. 

"Почему везде раскуплен кефир???":

1-й твит: "Весь кефир скуплен. Ну ничего, придется с молоком делать".

2-й твит: "Не было ни зеленого лука, ни кефира, ни свеклы. И нигде не купить даже готовый холодный суп":

 Кто-то даже предлагал "обменять" квартиру на кефир:

"Сегодня ощущение, что вся Латвия живет лишь на холодном супе - ни свеклы, ни кефира в магазине":

Были и те, кто не мог купить менее "трендовый" товар: "Мне этот ваш кефир абсолютно безразличен, но не знаю, как относиться к тому, что второй день не могу купить укроп":

А кто-то не сдавался даже после походов в два магазина: "Четвертый магазин и этот братский кефир, отвечаю, последний во всем районе":

"Ты знаешь, что началось латвийское лето, когда в Рими больше не осталось ни одного кефира и раскуплена вся свекла":

На отсутствие кефира в магазинах обратила внимание и популярный инфлюенсер Элина Дидрихсоне:

ФОТО: Instagram

А пользователь в TikTok, например, просил быть жителей понимающими. Ведь жарко всем! 

@smaidins_google Lūdzu pērkamies saprātīgi #foryou #fyp #kefīrs #3pudeles #aukstāzupa #vasara #karstums ♬ original sound - Visiem zināmais Smaidiņš

А кто-то просто шутил на тему того, что это обычное дело в стране в жару: 

@kirill_zuckerberg #латвия #latvia #riga #литва #lietuva #вильнюс #vilnius #lithuania #fy #rec ♬ Lion King - Big-Reg
@happybulka #latvija🇱🇻 #холодник #даугавпилс💚 #daugavpils #lv #food #еда #mukbang #топ #рек #холодныйсуп #жара ♬ Lion King - Big-Reg

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