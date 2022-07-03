Задержанного за "уклонение от армии" вратаря сборной России по хоккею увезли из госпиталя
Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова увезли из госпиталя, куда он был доставлен после задержания, пишет "Медуза".
Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова увезли из госпиталя, куда он был доставлен после задержания, пишет "Медуза".
"Его увезли вчера с территории госпиталя. Куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск (Мурманская область), по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем. По его самочувствию информации у меня пока нет", - рассказал адвокат хоккеиста Алексей Пономарев изданию "Коммерсантъ".
Уже сообщалось, что 1 июля в Санкт-Петербурге был задержан 25-летний вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Как пишет "Фонтанка", он был задержан оперативниками уголовного розыска на выходе из ледовой Арены в Купчино, после чего ему предложили поехать в военкомат.
Ранее Федотов выступал за ЦСКА, однако в мае этого года появилась информация о том, что он может перейти в клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз".
Как сообщает "Фонтанка", в июле хоккеист планировал покинуть Россию и прямо заявил руководству клуба, что больше не будет выступать за ЦСКА.
Как сообщает издание, в главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти поступила просьба из военной прокуратуры, у которой "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии", соответственно, ему может грозить до двух лет лишения свободы.
Поздно вечером появилась информация, что Федотову стало плохо в здании военкомата и он был госпитализирован на машине скорой помощи.
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