Задержанного за "уклонение от армии" вратаря сборной России по хоккею увезли из госпиталя

"Его увезли вчера с территории госпиталя. Куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск (Мурманская область), по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем. По его самочувствию информации у меня пока нет", - рассказал адвокат хоккеиста Алексей Пономарев изданию "Коммерсантъ".

Уже сообщалось, что 1 июля в Санкт-Петербурге был задержан 25-летний вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Как пишет "Фонтанка", он был задержан оперативниками уголовного розыска на выходе из ледовой Арены в Купчино, после чего ему предложили поехать в военкомат.

Ранее Федотов выступал за ЦСКА, однако в мае этого года появилась информация о том, что он может перейти в клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз".

Как сообщает "Фонтанка", в июле хоккеист планировал покинуть Россию и прямо заявил руководству клуба, что больше не будет выступать за ЦСКА.

Как сообщает издание, в главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти поступила просьба из военной прокуратуры, у которой "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии", соответственно, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Поздно вечером появилась информация, что Федотову стало плохо в здании военкомата и он был госпитализирован на машине скорой помощи.