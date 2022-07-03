Марина Овсянникова покинула немецкое издание Welt

"Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо, команде die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш 3-месячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше", - написала она.

Ранее RUS TVNET писал, что вечером 14 марта в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!". Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Марины Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

Еще до акции Овсянникова записала видео, в котором извинилась за участие в пропаганде и призвала к прекращению войны в Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

После протеста Овсянникова была арестована и оштрафована на 30 000 рублей (около 250 евро). Ее отпустили, но дело против нее может быть продолжено. Овсянникова уже утверждала, что русский народ не виноват в войне России против Украины

Позже она стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt. Это назначение вызвало возмущение у украинцев, которые живут в Берлине. Они вышли к редакции Welt и потребовали у руководства медиагруппы уволить экс-сотрудницу российского Первого канала Марину Овсянникову.

Украинцы в Берлине пришли к редакции Welt и потребовали у руководства медиагруппы уволить бывшую сотрудницу российского Первого канала Марину Овсянникову. Видео DW pic.twitter.com/vz2n6uyB6q — DW на русском (@dw_russian) April 15, 2022

В мае она получила премию имени Вацлава Гавела - "За креативный протест".