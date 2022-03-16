"Все без исключения понимают, что врут". Что сейчас происходит на Первом канале из-за войны

Бывшая глава дирекции креативного планирования Первого канала Елена Афанасьева - она работала там с 2006 по 2021 год - сообщила "Медузе", что многие на телеканале, в том числе и в дирекции информационных программ, где работала Овсянникова, "не согласны" с официальной точкой зрения на происходящее. "Кто-то из них искренне верит в то, что делает, и я знаю много таких. Кто-то работает, потому что больше работать негде, медиаполяна сжалась как шагреневая кожа, - комментирует Афанасьева. - Я знаю многих из тех, кто не разделяет официальное отношение к происходящему, которое транслирует канал, но не может или боится уйти, потому что дети, родители, ипотеки, рухнувшие сбережения, надвигающаяся безработица, страх волчьего билета".

С самого начала войны "все сотрудники Первого на нервах", говорит источник "Медузы", близкий к телеканалу. "Все без исключения понимают, что врут, - у них же на студии висят экраны с новостями Reuters и AP, а им сверху спускают темники и тексты, которые вообще не бьются с реальностью. С самого начала войны у среднего состава новостной службы паника: зачем мы врем, что с нами будет? Но их начальство успокаивает: дескать, сейчас скинут [президента Украины Владимира] Зеленского и все будет как раньше. Но время идет, Зеленского никто не скидывает, нервы у людей с мозгами и доступом к информации сдают. А у Овсянниковой есть и мозги, и доступ, поскольку она работала в одной из важных служб, в "Службе городов", где собирают сюжеты по миру и работают с разными корреспондентами", - говорит собеседник "Медузы".

Он уверен, что поступок Овсянниковой закончится показательным процессом, чтобы "другие не последовали ее примеру".

Источник, близкий к другому важнейшему государственному телеканалу - ВГТРК, - сообщил "Медузе", что некоторые журналисты этой телекомпании тоже недовольны ситуацией: "Им приходится говорить о "миротворческой спецоперации", при этом у многих есть, например, близкие родственники призывного возраста, которых всеми правдами и неправдами вывозят из страны. И это на самом деле чудовищно: ты с экрана рассказываешь, как все здорово, а в свободное от работы время судорожно помогаешь вещи собирать, чтобы твои близкие на эту "освободительную спецоперацию" не попали. Психологическая травма громадная, тут никакие ипотеки не помогут".

"Работают как на заводе: спокойно и без вопросов"

Первый канал начал "служебную проверку" после случившегося, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу телеканала; в его официальных заявлениях Марину Овсянникову называют "посторонней в кадре" - без указания имени и должности. Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова не ответила на вопросы "Медузы".

После акции Марины Овсянниковой в работе Первого канала ничего не изменилось, рассказывает источник "Медузы": "Какого-то особенного шума сегодня не было: люди работают, никаких указаний не было сверху. Работают, знаете, как люди на заводе - спокойно и без вопросов".

Другой собеседник в компании тоже сказал "Медузе", что "пока все спокойно": "Еще гром не дошел, и не факт, что дойдет".