Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам совершила каминг-аут
Титулованная норвежская лыжница Астрид Якобсен совершила каминг-аут. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Титулованная норвежская лыжница Астрид Якобсен совершила каминг-аут. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Норвежка отреагировала на нападение на посетителей гей-клуба в Осло, в результате которого 2 человека погибли и 21 пострадал.
"После нескольких дней шока из-за ненависти и насилия на улицах Осло я поняла, что тоже могу стать мишенью этого абсурда, потому что я люблю представительницу своего пола.
Мне никогда не было стыдно или страшно - я была горда и счастлива. Но раньше об этом знало только моё ближайшее окружение. Сегодня же я чувствую себя уязвимой и одинокой.
Я думаю не только о себе, но и о других людях, которые испытали на себе, что любовь непредсказуема. Я не боюсь. Просто хочу быть открытой и свободной - и любить того, кого хочу", - написала 35-летняя Якобсен в социальной сети.
Якобсен - олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете 4 х 5 км. На её счету также три победы на чемпионатах мира (2007, 2015, 2017), а также две серебряные и пять бронзовых наград мирового первенства. В апреля 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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