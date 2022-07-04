Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам совершила каминг-аут

Норвежка отреагировала на нападение на посетителей гей-клуба в Осло, в результате которого 2 человека погибли и 21 пострадал.

"После нескольких дней шока из-за ненависти и насилия на улицах Осло я поняла, что тоже могу стать мишенью этого абсурда, потому что я люблю представительницу своего пола.

Мне никогда не было стыдно или страшно - я была горда и счастлива. Но раньше об этом знало только моё ближайшее окружение. Сегодня же я чувствую себя уязвимой и одинокой.

Я думаю не только о себе, но и о других людях, которые испытали на себе, что любовь непредсказуема. Я не боюсь. Просто хочу быть открытой и свободной - и любить того, кого хочу", - написала 35-летняя Якобсен в социальной сети.

Якобсен - олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете 4 х 5 км. На её счету также три победы на чемпионатах мира (2007, 2015, 2017), а также две серебряные и пять бронзовых наград мирового первенства. В апреля 2020 года она объявила о завершении карьеры.