Стрельба в гей-клубе в Осло: есть погибшие. В городе отменили парад

Недалеко от клуба был задержан подозреваемый, передает REUTERS со ссылкой на полицию города. Что послужило мотивом для нападения, пока неизвестно. Личность задержанного не раскрывается, однако в полиции сказали, что ранее знали об этом человеке. По информации следствия, это 42-летний уроженец Ирана, имеющий норвежское гражданство. Следователи не исключают, что произошедшее могло быть терактом. На месте стрельбы обнаружили две единицы огнестрельного оружия, передает NRK.

Местные СМИ сообщили, что стрельба произошла в популярном гей-баре и ночном клубе "Лондонский паб" в центре города. "Я видел, как пришел мужчина с сумкой, достал пистолет и открыл стрельбу", - рассказал журналист общественного вещателя NRK Олав Реннеберг.

"Подтверждена смерть двух человек", - сказано в сообщении полиции Осло. 19 пострадавших госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщили СМИ полицейские. После случившегося над центром города летали вертолеты, а сирены скорой помощи и полиции были слышны по всему городу. Университетская больница столицы Норвегии сообщила о переходе в режим повышенной готовности.

В городе отменен гей-парад

В субботу, 25 июня, в Осло был запланирован гей-прайд, но после стрельбы его отменили, передает VG. Глава правительства Йонас Гар Стере заявил, что власти страны поддерживают ЛГБТ-людей. "Мы еще не знаем, что стоит за этим ужасным актом, но квир-людям, которые скорбят и боятся, я хочу сказать, что мы вместе с вами", - сообщил он.